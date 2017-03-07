İşte bilgi akışını kesen o hain!

FETÖ çatı iddianamesinden şok kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Milli Savunma Bakanı Işık’ın firari Özel Kalem Müdürü Tevfik Gök’ün, 15 Temmuz’da Genelkurmay’a giderek cuntacılarla dışarıya bilgi sızmaması için çalıştığı görülüyor

15 Temmuz darbe girişimine yönelik hazırlanan çatı iddianamesinde Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın firari Özel Kalem Müdürü Albay Tevfik Gök hakkında önemli ayrıntılar yer aldı. Gök'ün darbeye hazırlık için, 14 Temmuz günü karargah içi nöbetlerin nasıl tutulduğuna, olay günü öğle saatlerinde de Genelkurmay ara geçiş kapılarının kimler tarafından kapatıldığına ve anahtarlarının kimlerde olduğuna dair bilgiler aldığı anlatıldı. Darbe girişiminin erkene alınması üzerine bulunduğu Mamak 28. Mekanize Tugay Komutanlığı'ndan zırhlı araç temin ederek 15 Temmuz'da Genelkurmay'a geldiği belirtilen Gök'ün gece boyunca Milli Savunma Bakanı'na verilecek bilgi akışını engellediği vurgulandı.

FETÖ, PKK'YA 'EYLEM YAPMA' DEDİ

İddianamede yer alan PKK'lı bombacı terörist M.O.'nun "15 Temmuz'da darbe olacağını telsizden bize söylediler. Bu bildiri, Murat Karayılan'dan geldi. Karayılan askerlere yönelik saldırıların bitirilmesi, eylem yapılmaması gerektiği söylendi. Darbe başarasız olunca öldürme eylemlerine dönülmesi istendi" şeklindeki ifadeleriyle darbe öncesi FETÖ-PKK işbirliğine dikkat çekildi. Öte yandan Genelkurmay'da sivil olarak dolaşan eski Kara Harp Okulu'nda Türk Dili öğretim görevlisi şüpheli Mehmet Akçara'nın (Firari İmam Adil Öksüz'ün üniversiteden arkadaşı) girişim başarısız olunca darbeye katılmayan askerleri kendilerini ele vermemeleri için tehdit ettiği de iddianamede yer aldı.



15 TEMMUZ'UN İLK ŞEHİDİ

Çatı iddianamesinde, 15 Temmuz'un ilk şehidinin Astsubay Piyade Başçavuş Bülent Aydın olduğu vurgulandı. İddianameye göre şehit Bülent Aydın, koruma görevini yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Salih Zeki Çolak ile saat 21.43'te Genelkurmay Karargâhı'na girmelerinin ardından Özel Kuvvetler mensubu darbecilerin açtığı ateşle hayatını kaybetti.





DARBE SAATİNİ PANİKLE ERKENE ALMIŞLAR

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hazırlanan çatı iddianamesinde, terör örgütü FETÖ mensuplarınca 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 03.00'te yapılması planlanan darbenin neden erkene çekildiğinin ayrıntıları da ortaya çıktı. İddianameye göre, 15 Temmuz 20.09'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın makamında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı gören eski Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu, şüphelilerden eski Kurmay Albay Turhan'a, "Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Salih Zeki Çolak'ın Kara Havacılık Komutanlığı'na gittiğini, FETÖ mensubu personelle ilgili tutuklamaların hemen başlayacağını" söyledi. Orgeneral Akar'ın askeri savcıları karargâha davet etmesi de bu düşüncede etkili oldu. Planlarının sekteye uğrayacağını düşünen darbeciler, paniğe kapılıp kendileri ve darbe hazırlığı yapan diğer örgüt üyelerinin tutuklanacağı endişesiyle saat 03.00 olarak belirlenen darbe faaliyetini yaklaşık 20.30'da başlattı. İddianamede, Talu'nun darbe girişiminin erkene alınmasında önemli rolü olduğu tespiti yapıldı.



DARBE ÖNCESİ SON TOPLANTI TANDOĞAN'DA

Çatı iddianamede ayrıca, darbecilerin 15 Temmuz'da akşamüstü Maltepe semtindeki Tandoğan'da bir apartmanda buluştukları ortaya çıktı. FETÖ'cü olduğunu itiraf eden eski Binbaşı Murat Tamer, ifadesinde, eski Jandarma Kurmay Yarbay Mehmet Aydın'ın, bu toplantıda kendisine, "Cemaatle ilişkisi bulunan herkesi bu yılki Askeri Şura kararıyla ordudan atacaklar. Bu gece yönetime el koyacağız. Büyüğümüzden talimat geldi" dediğini anlattı. AA