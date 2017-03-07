İzmir Barosu'ndan peygambere hakaret

Hukukçu kimliğini bir tarafa bırakıp ‘hayır’ cephesinde saf tutan İzmir Barosu büyük bir skandala imza attı. Hz. Adem ve Havva Ana’yı yarı çıplak şekilde tasvir eden bir propaganda videosu hazırlatan Baro yönetimine tüm Türkiye’den tepki yağdı...

PEYGAMBERE HAKARET!

Halk oylamasına kısa bir süre kala "hayır" cephesi yalan ve hakarette sınır tanımıyor. Vatandaşları referandumda 'hayır' oyu kullanmaya davet eden İzmir Barosu'nun hazırlattığı videoda vatandaşların dini duygularıyla alay etmesi ve sandıktan 'evet' çıkması durumunda Türkiye'nin Hitler Almanya'sına benzeyeceği algısını işlemesi büyük tepki çekti. Baronun skandal videosunda Hz.Adem ve Havva Ana'nın yarı çıplak şekilde tasvir edildiği bir karikatür kullanılıyor ve "Eğer Adem 'hayır' diyebilseydi, hepimiz cennette olabilirdik" deniliyor. İzmir Barosu'nun hayır cephesine destek için hazırlattığı çirkin video filme tepki gösteren Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) İzmir Şube Başkanı Abdulvahap Karakuş, "Videoyu izlediğimde büyük bir şok yaşadım. Adem ve Havva kıssasıyla dini duygularımız aşağılanıyor. Ayrıca hükümet sistemi değişikliğinin dünyada suç teşkil eden Nazi yönetimiyle kıyaslanması, baronun zihniyetinin ve hukuka bakış açısının nasıl bir garabet olduğunu gözler önüne serdi" dedi.

Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Musa Bina da "Kutsalımıza, ilk peygamberimize yapılan bu hakaret tepkisiz kalmamalı ve konu yargıya taşınmalı" diye konuştu.

CHP'NİN SEÇİMİ BÜROSU GİBİ

İzmir Barosu'nun hazırlayıp etkinliklerde gösterdiği ve sosyal medyada paylaştığı video, büyük tepki topladı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nun da katıldığı toplantıda gösterilen videoya tepki gösteren HUDER Şube Başkanı Karakuş, İzmir Barosunun halk oylaması için ortaya koyduğu tavrın avukatlar arasında kutuplaşmaya neden olduğunu ifade etti. Baronun hazırlattığı "hayır" propagandası içerikli videonun sosyal medyada da yer aldığını dile getiren Karakuş, "Videoyu izlediğimde büyük bir şok yaşadım. Adem ve Havva kıssasıyla dini duygularımız aşağılanıyor. Ayrıca hükümet sistemi değişikliğinin dünyada suç teşkil eden Nazi yönetimiyle kıyaslanması, baronun zihniyetinin ve hukuka bakış açısının nasıl bir garabet olduğunu gözler önüne sermiştir. İzmir Barosu, sözüm ona anayasa bilgilendirme toplantısı adı altında CHP'nin seçim bürosu gibi çalışmaya başladı. Söz konusu videoyu kabul etmediğimizi ve kınadığımızı belirtmek istiyorum. Ayrıca bunu hazırlayanlar hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını bekliyoruz. İzmir Barosu'nun tüm avukatlar adına konuşma yetkisi yok. Dolayısıyla biz İzmir Barosunu kınıyoruz ve bu videonun altında imzası bulunan herkesi ve yönetimi istifaya davet ediyoruz" diye konuştu.

AİDATLAR PROPAGANDAYA

İzmir Barosu'nun avukatlardan zorunlu olarak aidat topladığına dikkat çeken Karakuş, "Baronun tüm avukatlardan topladığı bu aiadatları nerelere harcadığını görüyoruz. Bu aidatlar siyasi kampanyalara harcanmaktadır: Bu da yasal olarak suçtur. Darbe dönemlerini hatırlatan İzmir Barosu suç işlemektedir. Yasal olarak da bunun takipçisi olacağız" dedi.

"YARGIYA TAŞIYACAĞIZ"

Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Musa Bina böyle bir videonun kabul edilemeyeceğini ifade etti. Konuyu yargıya taşıyacaklarını belirten Bina, "Bazı partileri dini siyasete alet etmekle suçlayanlar işin suyunu çıkaracak derecede dini siyasete alet edip Hazreti Adem peygamberimize de ciddi bir saygısızlık, hatta hakaret etmektedirler. Bu anlamda Diyanet İşleri Başkanlığını göreve davet ediyorum. Kutsalımıza, ilk peygamberimize yapılan bu hakaret tepkisiz kalmamalı ve konu yargıya taşınmalı" diye konuştu. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilcisi Yasin Keskin ise videoda Hazreti Adem'in atletli biri olarak gösterildiğini söyledi. Videonun belirli bir amaca hizmet ettiğini dile getiren Keskin, "Bu millete 'hayır' dedirtmek için spekülasyonlar yapılıyor. Algı operasyonunun bir parçası ama bu millet bu videoya kanmaz. Hazırlanan video bizi çok üzdü. İzmir Barosunun hazırladığı videoyu yargıya taşıyacağız." şeklinde konuştu.

Emirhan Ergen - Yeniasır