X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Kanada Dışişleri: İşbirliğine hazırız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Dışişleri: İşbirliğine hazırız

RAGIP SOYLU RAGIP SOYLU
  • Giriş Tarihi: 7.3.2017
Kanada Dışişleri: İşbirliğine hazırız
Kanada Dışişleri: İşbirliğine hazırız

elebaşısı Fetullah Gülen'in 'ya kaçacağı iddialarıyla ilgili olarak Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kanada hükümetinin Türkiye ile terör aktiviteleri ve suç konularında tam iş birliğine devam edeceği ve delil ulaştırılması durumunda harekete geçeceği belirtildi. Yetkililer, SABAH'a yaptıkları açıklamada, "Şu anda Gülen'in Kanada'ya gelmek istediğine inanmamız için bir neden yok. Fakat Türk hükümeti bunun tersine bir bilgiye sahipse ilgili Kanada yetkililerine ulaştırmalarını isteriz" dendi.