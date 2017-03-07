Lice'deki operasyon 3. gününde!

Lice ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik TSK, emniyet unsurları ve güvenlik korucularının yer aldığı 7 bini aşkın personelin katılımıyla düzenlenen "Bayrak-41 Şehit Jandarma Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu" sürüyor. Operasyonda dün teröristlerin bulunduğu tespit edilen bölge hava kuvvetlerince ateş altına alındı, jandarma komando timinin bölgeye sevk edilmesi üzerine çıkan çatışmada 4 PKK mensubu etkisiz hale getirildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Ön incelemede teröristlere ait cesetlerden birinin, 8'i silahlı terör örgütüne üye olma, 7'si devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma olmak üzere 22 suçtan arama kaydı bulunan, kriminal inceleme raporlarına göre Diyarbakır'da 7 ayrı el yapımı patlayıcı ve mayın patlaması olayının faili, 'Erhan Siser' kod adlı Edip Yetut'a ait olduğu değerlendirilmektedir" denildi.