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Nöbetçi asker uyumaya gitmiş

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
  • Giriş Tarihi: 7.3.2017
Nöbetçi asker uyumaya gitmiş
Nöbetçi asker uyumaya gitmiş

'da geçen yıl 6 Mart'ta, 6 'lı teröristin, D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden ıyla ilgili soruşturmada, ikisi tutuklu 15 infaz koruma memuru ve 7 asker hakkında 6 aydan 30 yıla kadar değişen hapis cezaları istemiyle dava açıldı. İddianamede, firarın olduğu gün infaz koruma memurlarının sayım yapmadan tam mevcut bildirdiği, firarın gerçekleştiği kulede nöbetçi olan askerin de baş ağrısı nedeniyle koğuşa uyumaya gittiği belirtildi. İddianameye göre, çarşaflardan yaptıkları ipleri, dikenli tellerin bağlı olduğu demirlere takarak avlu duvarına tırmanan teröristler, ardından duvardan inip, 25 metre sürünerek ulaştıkları duyarlı telleri kesip kaçtı. Alarm vermesi gereken duyarlı teller de alarm vermedi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, geçen 17 Şubat'ta PKK'lı teröristlerin bomba yüklü minibüsle adliye ve emniyet lojmanlarına saldırısı sonucu biri çocuk 2 kişinin şehit olduğu olayla ilgili olarak gözaltına alınan toplam 89 kişiden 23'ü tutuklandı.