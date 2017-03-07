Savcılar FBI’dan ‘geçmişini’ istedi

Rus Büyükelçi suikastını araştıran Ankara Başsavcılığı’ndan iki savcı geçen ay üst düzey bir FBI yetkilisi ile görüştü. Savcılar, katil Altıntaş’ın mail hesabından silinen mesajlara ulaşabilmek için FBI’dan destek istedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rus makamları ile ortak yürütülen soruşturma kapsamında katil polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın ev arkadaşı Serdar Özkan'a ait olduğu öğrenilen Apple marka bilgisayarda inceleme yapıldı. Altıntaş'ın suikasttan on gün önce yani 9 Aralık 2016'dan itibaren sosyal medyadan Rusya'nın Ankara büyükelçisi Andrey Karlov ile ilgili araştırma yapmaya başladığı anlaşıldı. Google üzerinden bazı anahtar kelimeler ile yapılan aramalar tutanak altına alındı. Katilin Rus Kültür Merkezi'ni de aradığı belirlendi. Altıntaş'ın aynı bilgisayardan ve iPhone 4S marka cep telefonundan Gmail adresli mailine girdiği belirlendi. Katilin saldırıdan hemen önce Gmail adresindeki mesajları sildiği Twitter ve Facebook hesabını kapattığı ortaya çıktı. Telefonun ise şifreli olduğu öğrenildi.



FACE TIME MESAJLARI

Başsavcılığın tespitlerine göre, Altıntaş'ın Gmail hesabına gelen iki mesaj dikkat çekiciydi. Bir mesajın giriş bölümünde 'Bunu Allah rızası için yapmalısın' denildiği öğrenildi. Katilin 'mrtltnts@gmail.com' adresini kullandığı öğrenildi. Aynı zamanda katilin @sosyalmusluman adresli Twitter ve 'Halid Yasin' adresli Facebook hesabını kullandığı anlaşıldı. Soruşturma kapsamında ayrıca katilin 15 ve 29 Kasım 2016 tarihlerinde attığı iki FaceTime SMS mesajı mercek altına alındı. Başsavcılık katilin Keçiören'deki evinde ele geçirilen Apple marka bilgisayarın detaylarına ulaşabilmek ve katilin en son kullandığı iPhone 4S telefonun şifresinin açılması için Apple şirketinin İstanbul Şişli'deki Türkiye temsilciliğine yazı yazdı. Altıntaş'ın telefonun şifresinin açılmasının önemli olduğu, içerisindeki bilgilerin önem arz ettiği belirtildi.



YARDIM SÖZÜ ALINDI

Ankara Başsavcılığı'nda gerek bilgisayarın detaylı incelenmesi gerekse de Gmail, Twitter ve Facebook adreslerinin geriye dönük incelenebilmesi için ABD Adalet Bakanlığı Federal Soruşturma Bürosu Hukuk Ataşesi Micheal Hickok ile toplantı yaptı. Ankara Başsavcılığı'nda 22 Şubat'ta gerçekleştirilen görüşmeye Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen ve soruşturma Savcısı Adem Akıncı katıldı. Savcılar, söz konusu bilgilerin soruşturmanın seyri açısından önemli olduğu belirterek Hickok'tan yardım sözü alındı.