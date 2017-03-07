Son dakika haberi: TBMM'de 18 yeni tasarı yasalaştı

Uluslararası anlaşma ve mutabakat metinlerinin onaylanmasına ilişkin 18 tasarı son dakika kabul edildi. Genel Kurul'da yasalaşan tasarı sayısı 115'e ulaştı

TBMM Genel Kurulu'nda, uluslararası anlaşma ve mutabakat metinlerinin onaylanmasına ilişkin 18 tasarı kabul edildi.

Genel Kurulun 28 Şubat Salı, 1 Mart Çarşamba, 2 Mart Perşembe ve bugün olmak üzere, 4 günlük mesaisinde rekor sayıda, toplam 115 tasarı yasalaştı.

Bugünkü görüşmelerde her tasarı, üzerinde konuşma yapılmadığı için 3 dakikada, toplamda da 18 tasarı yaklaşık bir saatte kanunlaştı.

Genel Kurul'da kabul edilen tasarılar şöyle: