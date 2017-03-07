Terör örgütü PKK’ya büyük operasyon

Diyarbakır’da Lice kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik 8 bin güvenlik görevlisi ve 100’e yakın zırhlı araçla operasyon başlatıldı. Çıkan çatışmalarda bazı teröristler öldürüldü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, aralarında üst düzey teröristlerin de olduğu kalabalık PKK'lı grubun bulunduğu yönünde istihbarat bilgilerinin alınması üzere 18 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek başlatılan operasyon sürüyor. 14 taburla 7 bin asker, 600 polis özel harekât ve 558 köy korucusundan oluşan 8 bin 158 güvenlik görevlisinin katıldığı son yılların en büyük operasyonu başlatıldı. 17 helikopter, güvenlik güçlerini operasyonun başladığı bölgeye sevk etti. Askerlerin helikopterle indirme yaptığı bölgeye 33 Kobra, 35 Kirpi, 16 Ejder ve 13 zırhlı araç sevk edildi. Zaman zaman çıkan çatışmalarda bazı teröristlerin ölü ele geçirildiği operasyon sırasında, teröristlerin gasp ettikten sonra bombalı saldırılarda kullanmak üzere arazide kamufle ettiği araçlar ele geçirildi. Güvenlik güçlerince drone'ların da kullanıldığı hava destekli operasyonda, 4 av tüfeği, 376 kilogram esrar, bombalı saldırılarda kullanılmak üzere gasp edilmiş sahte plakalı 4 araç ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgede insansız hava araçlarına yakalanmamak için şemsiye kullanan ve dere yatağından kaçmaya çalışan 4 terörist, F-16'larla düzenlenen hava saldırısında etkisiz hale getirildi.