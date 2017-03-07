‘Yeni bir milada hazırlanıyoruz’

Emine Erdoğan: 15 Temmuz küresel ölçekte de benzeri az görülmüş bir sivil direniş örneği, demokrasi zaferidir. Sivil bir anayasa ile darbeler tarihini hep birlikte kapatacağız

İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nce dün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Adile Sultan Sarayı'nda "İz Bırakan Kadınlar Zirvesi" düzenlendi. Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yemen, Pakistan, Hollanda gibi ülkelerden kadın politikacı, aktivist ve sosyal girişimci kadınlar ile 15 Temmuz'un kadın gazileri katıldı. Emine Erdoğan Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana ülkede, gerek vatan savunmasında, gerekse kadın ve erkeğin birlikte var olabildiği adil bir düzen mücadelesinde kadınların büyük emeğinin bulunduğunun altını çizdi. Türkiye'de özellikle sivil toplum alanında kadınların hatırı sayılır bir sermayeye sahip olduğunu dile getiren Erdoğan şunları söyledi:



Yaşam tarzı kısıtlamalarının kalkması, başörtüsü mücadelesinin kazanılması, sivil toplum çatısı altında sabırla yürütülen dayanışma, tarihimizde önemli bir yer tutmakta. Sivil toplumu güçlü bir ülkenin, demokrasisi de güçlüdür. Toplumsal cinsiyet adaletinin her yerde izini sürüyoruz. Benzer şekilde, erken yaşta evliliğe karşı, zorunlu eğitimi bir sığınak olarak görüyoruz.

Türkiye, çok özel dönemeçlerden geçiyor, önemli milatlar yaşıyor. 15 Temmuz, meşru iktidarların gayrimeşru darbelerle kesintiye uğradığı, darbeler tarihi açısından bir milattı. İlk kez, vesayetlere karşı milli irade kazandı. 15 Temmuz, küresel ölçekte de benzeri az görülmüş bir sivil direniş örneğidir. Bir demokrasi zaferidir. Gazi Ayla Kasarcı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, güçlü bir yüreğin, tanklardan demir silahlardan da kuvvetli olduğunu öğretti. Millet olmayı biz onlardan öğrendik.

Yine 16 Nisan'da, bir başka milada hazırlanıyoruz. Milletimizin yüksek iradesiyle, 1980 darbe anayasası yerine, sivil bir anayasa ile darbeler tarihini birlikte kapatacağız. 15 Temmuz'da milletimizin verdiği ödev gereği, demokrasi mücadelesini, daha sağlam bir noktaya taşıyacağız.