30 bin ByLock'çu aranıyor!

FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanımı ile ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

MİT'in deşifre ettiği uygulamada 230 bin ByLock hesabının bulunduğu bunların 15 bininin mükerrer olduğu belirlendi. ByLock listesinin son hali soruşturmalarını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı'na gönderildi.

Devletin zirvesine sunulan rakamlar ortaya çıktı. Buna göre, bugüne kadar 230 bin ByLock hesabı saptandı. Bunlardan 15 bininin mükerrer olduğu belirlendi. Geriye kalan 215 bin hesaptan 185 bin kullanıcının kimliği tespit edildi. 30 bin kullanıcının kimliğine ise ulaşılmaya çalışılıyor. Bu kişilerin, örgütün kriptolu üyeleri olabileceği değerlendiriliyor.

GBT SORGUSUNDA VAR

ByLock listeleri ile ilgili çalışma yürüten EGM, listeyi arama motoru benzeri bir yazılımla 81 ilin Emniyeti'nin kullanımına açtı. FETÖ bağlantılı kişilerin ByLock kullanıcısı olup olmadığı arama motorundan tarama yapılarak öğrenilebilecek. Türkiye'nin herhangi bir noktasında yapılacak GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusunda da kişinin ByLock listesinde olup olmadığı belirlenecek. (Hürriyet)