Adem Huduti'nin mahkeme yolundaki ayrıntı

FETÖ ihaneti davasında bir numaralı sanık olarak yargılanan 2. Ordu eski komutanı Orgeneral Adem Huduti ile 2.Ordu eski garnizon komutanı Avni Angun hakim karşısına çıktı. Mahkemeye götürülen tutuklu general Adem Huduti'nin bağcıksız ayakkabı ile salona götürülmesi dikkat çekti

15 Temmuz darbe girişiminin Malatya ayağında tutuklanan ve aralarında kalkışmanın en rütbeli ismi olan 2. Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin de yer aldığı 28'i tutuklu 76 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Malatya Adliyesinin fiziki yetersizliği nedeniyle Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'ndeki spor salonunda görülen duruşma için geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşmaya götürülmeleri bile olay olan tutuklulardan Huduti ile ilgili çarpıcı bir ayrıntı dikkat çekti.

BAĞCIKSIZ AYAKKABI İLE GÖTÜRÜLDÜ

Huduti'nin salona götürüldüğü sırada ayaklarında bağcıksız bir ayakkabı olması dikkat çekti.