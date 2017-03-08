Adil Öksüz - Kemal Batmaz - FETÖ üçgeni tamam! İşte belgeler

15 Temmuz hain kalkışmasının faili Fetullahçı Terör Örgütü’nün kirli ilişkileri görüntülerle de sabitleniyor. SABAH, alçak kalkışmadan 2 gün önce görüntülerle sabitlenen Kemal Batmaz Adil Öksüz ilişkisine ait belgeleri ve Adil Öksüz başkanlığında toplantı yapılan 5 evi görüntüledi. İşte ayrıntılar

ADİL ÖKSÜZ 2 GÜN ÖNCE KEMAL BATMAZ İLE GELİYOR

Görüntülere göre, Fetullahçı darbe girişiminin iki numarası olduğu tespit edilen Kemal Batmaz'ın "tarla" yalanıyla sırra kadem basan Adil Öksüz ile birlikte Atatürk Havalimanına gelişi ve bunun net analizleri tüm çıplaklığıyla ortaya çıkıyor.

13 TEMMUZ 2016 saat 11.50'de Atatürk Havalimanı'na gelen teröristler aynı kapıdan giriş yapıyor.

DARBE ÖNCESİ 5 AYRI EVDE TOPLANTI

Ayrıca kamera kayıtları ışığında terörist Adil Öksüz ve terörist Kemal Batmaz'ın izini süren Sabah Özel İstihbarat ekibi darbe girişimi öncesinde 5 ayrı evde toplantı gerçekleştirildiğini tespit etti.

HAİN TOPLANTILARA ADİL ÖKSÜZ BAŞKANLIK ETTİ

Adil Öksüz'ün başkanlığında 15 Temmuz'da izlenecek yol haritasının belirlendiği FETÖ toplantılarının gerçekleştirildiği adresler nerede? Bu toplantılarda neler konuşuldu? Katılanlar örgüt için hangi kademe yöneticilerdi?

21.00'DA A HABER'DE

Hain kalkışmanın FETÖ-Adil Öksüz-Kemal Batmaz üçgenindeki seyrine ilişkin çarpıcı görüntüler ve tüm soruların yanıtları bu akşam Orhan Sali'nin hazırlayıp sunduğu Söz Teması programı aracılığı ile 21.00'da A Haber ekranlarında olacak.