Alman Bild gazetesine Türkiye'den tokat!

Anadolu Yayıncılar Birliği Derneği'nden Alman Bild'in çirkin açıklamalarına kınama geldi. Dernek başkanı Burhan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Bild'in skandal haberiyle ilgili şunlar kaydedildi:

Her fırsatta Türkiye ve Türk düşmanlığını körükleyen Bild Gazetesi yine haddini aştı. Ekonomi Bakanı Zeybekçi'ye yaptığı çirkin benzetmeye sayfalarında yer veren Bild'e Anadolu Yayıncılar Derneği'nden kınama geldi.

Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Almanya'da demokrasiyle bağdaşmayan salya sümük manşetler atan, yasaklara çanak tutan ve haddini aşan Bild'in, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve hükümetinin bir bakanına dil uzatması, boyundan büyük işlere kalkışması ve ağır hakaret içeren ifadelerle saldırması kabul edilir bir yaklaşım değildir.

Asla kabul edemeyecek bu çirkin saldırının, habercilik kisvesinde gazetecilik adı altında yapılıyor olması biz medya mensuplarını derinden üzmüştür. Hakaretin, küfrün gazetecilikle yayıncılıkla bağdaşmadığını bizler çok iyi biliyoruz.

"Haber olarak nitelendirilemeyecek söz konusu ısmarlama yazının, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı Makamına ve bu ülkenin bir bakanına dil uzatmak laf söylemek, Bild'in haddine değildir. Bu hakaretler çirkin saldırılar sadece şahısları değil ülkemizi hedef almış saldırılardır. Bu mesnetsiz saldırıları nefretle kınıyoruz.

Avusturya'da da yine bir skandala imza atılmıştı. Ülkenin devlet televizyonu ORF, Türkiye konulu bir konferansa spikerini gönderip toplantıyı provoke etti. O spiker konferansa kılık değiştirerek gitti. A Haber'e yakalanan o ajan spiker sorulara yanıt veremedi. Batı'nın son günlerde, Türkiye'de yapılacak referandum sürecinde özellikle medya aracılığı ile yaptığı çirkin saldırıları Anadolu Yayıncılar Derneği olarak şiddetle kınadığımızı ifade etmek isteriz.