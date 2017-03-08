Barutsuz 'silah' artık daha hızlı

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Öksüz ve ekibi, içine konulan metalleri barut yerine elektromanyetik sistemle fırlatabilen sistemi geliştirerek, hızını saniyede 300 metreden, bin 500 metreye çıkardı.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Öksüz ve ekibi, içine konulan metalleri barut yerine elektromanyetik sistemle fırlatabilen sistemi geliştirerek, hızını saniyede 300 metreden, bin 500 metreye çıkardı.

Prof. Dr. Öksüz, yaptığı açıklamada, 5 yıl önce SDÜ Göller Bölgesi Teknokenti bünyesinde, tamamen Ar-Ge üzerine faaliyetler gerçekleştirdikleri bir firma kurduklarını söyledi. Araştırmalarının ana konularının plazma sistemleri, nanoteknoloji ve elektromanyetik sistemler olduğunu dile getiren Öksüz, son zamanlarda ağırlığı elektromanyetik sistemlere verdiklerini anlattı.

Yaklaşık 9 ay önce "elektromanyetik fırlatma sistemi" projesine başladıklarını ifade eden Öksüz, bu sistemle oluşturulan elektromanyetik dalgalarla herhangi bir malzemeye kuvvet uyguladıklarını, bu şekilde malzemenin belli bir hızla fırlatıldığını bildirdi.

Daha önce bobin tipli eloktromanyetik fırlatma sistemi geliştirdiklerini, bu sistemle bir cismi barut olmadan sadece elektromanyetik güçle 300 metre uzaklığa gönderebildiklerini dile getiren Öksüz, bu hızın artırılması çalışmalarına devam ettiklerini anlattı.

"BU SİSTEM 30 KAT DAHA HIZLI"

Bu kapsamda sistemi raylı sistem üzerinde geliştirdiklerini ifade eden Öksüz, şöyle konuştu:

"Bobine verilen akım, burada elektromanyetik dalga oluşturuyor. Bu dalga bobinli sistemin içindeki fırlatılacak malzemeye tekrar akım sağlıyor ve etkileşim sonucu malzeme fırlatılıyor. Raylı sistemde rayların arasına konulan fırlatılacak malzeme, iki rayın birbirine temasını sağlıyor. Bu aşamada raylara verilen akım, bir manyetik alan oluşturuyor ve malzemeyi fırlatıyor. Burada direkt etkileşme var, bu yüzden bobinli sisteme göre malzemeyi daha hızlı fırlatıyor."

Raylı tipli fırlatma sistemi sayesinde bobin tipli sistemde ulaşabileceği hızların kat kat üzerine çıkmanın mümkün olduğunu vurgulayan Öksüz, şöyle devam etti:

"Bu sistemler savunma sanayisinde kullanabilecek sistemler. Hem saldırı hem de savunma için. Aynı zamanda uydu fırlatma ve trenlerin ray üzerinde gitmesini sağlayacak itici güç için de kullanabilir. Oldukça verimli ve tekrarlanabilir sistemler. Bir önceki sistemimizde 300 metre/saniyeye ulaşmıştık. Bu sistemde hızımız bin 500/saniye olarak gerçekleşti."

150 BİN DOLAR HARCANDI

Öksüz, elektromanyetik fırlatma sistemlerinin ABD ve Rusya'da örnekleri olduğunu, buralardakilerinin hızlarının saniyede 8-10 bin metreye ulaşabildiğini anlattı.

Bu sistem için yaklaşık 150 bin dolar harcadığını dile getiren Öksüz, sistemin savunma sanayinde tam kapasiteli olarak çalışması için çok daha fazla yatırımın yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.