İzmir'de Aliağa'da STK temsilcilerine seslenen Başbakan Binali Yıldırım, "Bu sistem Adnan Menderes'i idama götürdü, Turgut Özal'a neler oldu hepimiz biliyoruz. Rahmetli Erbakan, medya, vesayet odakları, iş adamlarının bir araya gelmesiyle onların baskısıyla Başbakanlıktan indirilip, partisi kapatılmadı mı? 17-25 Aralık'ta Davos görüşmesini bahane ederek Cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bu FETÖ'cüler vatan hainliği ile suçlamadılar mı? Başbakanlıktan alaşağı etme planları yapmadılar mı?" dedi.

Konuşmadan satırbaşları

"Yeni bir anayasa sözü verdik. Bütün siyasi partiler aynı sözü verdi. Ve o partiler, o sözü verenler, ana muhalefet partisi, HDP bölücü parti, bugün bu 80 model artık ikide bir yolda kalan bu anayasaya o kadar çok sahip çıkıyorlar ki, insanın aklı şaşıyor. Bunca yıl sistem sebebiyle çekilen sıkıntılar, sanki hiç yokmuş gibi davranıyorlar. Mevcut sistem demokrasinin gelişmesi, daha da ülkenin büyümesi için yetersiz kalıyor. Vesayetçi anlayış bu nedenden dolayı mevcut anayasada ısrar ediyor"

BU SİSTEM ADNAN MENDERES'İ İDAMA GÖTÜRDÜ

"Bu sistem Adnan Menderes'i idama götürdü, Turgut Özal'a neler oldu hepimiz biliyoruz. Gençler enerjinizi biraz daha idareli kullanın, 16 Nisan'a daha var. Rahmetli Erbakan, medya, vesayet odakları, işadamlarının bir araya gelmesiyle onların baskısıyla Başbakanlıktan indirilip, partisi kapatılmadı mı? 17-25 Aralık'ta Davos görüşmesini bahane ederek Cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bu FETÖ'cüler vatan hainliği ile suçlamadılar mı? Başbakanlıktan alaşağı etme planları yapmadılar mı?"

'Bu sistem Adnan Menderes'i idama götürdü'

"MİLLET O GECE MEYDANLARDAYDI"

"Önce Cumhurbaşkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ve bu ülkenin Başbakanı sizin kardeşiniz dik durduk. Dedik ki biz milletimizle beraber bu alçaklara yol vermeyeceğiz, geçit vermeyeceğiz. Millet o gece meydanlardaydı. Aliağa meydandaydı, İzmir meydanlardaydı. Bu vesayet odakları mevcut sistemin devamını neden istiyor biliyor musunuz? İşte bunların iktidar olma, milletin gönlüne girme şansları hiç ama hiç yok. Acaba nereden bir fırsat çıksa bir karambol olsa da biz de iktidarın bir tarafından tutuversek, tarih boyunca hep böyle oldu, o alışkanlıkları hala devam ediyor."

"ENGELLERİ AŞA AŞA BUGÜNLERE GELDİK"

"O Pensilvanya'daki terörist başı gelecek hesabını verecek, hiç merak etmeyin. Dilediklerinde canları istediği zaman Başbakan asmak, hükümeti alaşağı etmek ve böylece hak etmedikleri iktidarı ele geçirmek bunların alışkanlığı haline gelmiş. Tehditlerle Başbakanlığa siyasette ayar vererek bugünlere geldiler. Kendi çıkarlarını devam ettirmek istiyorlar. Başbakanları ayaklarına çağırıp pijamalarıyla uğurlamak için 'Hayır' diyorlar. Vatandaşlarından 16 Nisan'da oy verirken bunları düşünmesini iyi istiyorum. 11 yıldır iktidardasınız daha ne istiyorsunuz diyorlar. Elhamdülillah halkın desteği ile iktidardayız, kefenimizi üzerimizden hiç çıkarmadığımız için iktidardayız. Milletimizin duası ve desteği sürekli arkamızda olduğu için iktidardayız. Milletle beraber yürüdük, engelleri aşa aşa bugünlere geldik. Ama artık yeter. Bu milletin enerjisini, vaktini bu arızalı sistemle çalamayız. Bu ağırlıkların artık bu milletin sırtından atma zamanı geldi"

"Engelleri aşa aşa bugünlere geldik"

"GÜNAYDIN, UYAN DA BALIĞA GİDELİM"

"Sayın Kılıçdaroğlu televizyonların başına geçmiş ahkam kesiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, cumhurbaşkanı ile başbakan çatışması yaşanır diyor. Adam daha değişikliği okumamış bile, yazık. Biz de zaten bunu söylüyoruz. Söyleyene değil, söyletene bak. Günlerdir buınu anlatıyoruz. İşte Kılıçdaroğlu dediği sebepten dolayı anayasa değişmesi lazım diyoruz. Tam da senin dediğini yapıyoruz. Günaydın, uyan da balığa gidelim. Daha neye hayır dediğini bile bilmiyor. Bilmediği gibi dersini de çalışmıyor. Bu ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanının düştüğü durum bu. Allah yardım etsin."

"İZMİR'DE 15 YILDA 43 MİLYAR YATIRIM YAPTIK"

"Günü geldiğinde vatanşlarımız dersini verecektir. O büyük gün de 16 Nisan günüdür. Bütün kara propagandalara rağmen aydınlık gelecek için AK diyecek, Evet oylarıyla ülkenin aydınlık yarınlarının kapısını aralayacak. Bu millet taş üstüne taş, iş üstüne iş, aş üstüne aş koyana emaneti verdi. Bu sabah İzmir'de Kemalpaşa-İzmir bağlantısını 26 kilometrelik kısmının açılışını yaptık. 1,5 kat trilyon harcanmış. Helal hoş olsun. İzmir'de 15 yılda 43 milyar yatırım yaptık. Helal olsun. İzmir ilklerin şehri, yiğit, mert, çatal yürekli efelerin şehri. Vatan savunması için ilk kurşunun atıldığı şehirdir İzmir, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle noktalandığı şehrin adıdır İzmir. İlk iktisat kongresinin toplandığı ve Cumhuriyet'in Türkiye'nin ekonomisinin rotasının çizildiği şehirdir İzmir. Adnan Menderes'in partisini kurduğu şehirdir. İlk uluslararası fuarı açan şehirdir."