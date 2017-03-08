Başbakan Yıldırım: Sen bırak Binali Bey'i memleket için çalış

Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de vatandaşlara hitap etti. Yıldırım, "Kemal Kılıçdaroğlu 'Biz aslında Binali Bey için çalışıyoruz, onun başbakanlığı gitmesin diye çalışıyoruz'. Yahu sen Binali Bey'i ne yapacaksın. Bu ülke için Binali Bey feda olsun. Sen bırak da memleket için çalış. " dedi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

Yeni Anayasa'yla birlikte iki başlılık sona erecek. Ülkede Başbakan-Cumhurbaşkanı kavgası olmayacak. Kılıçdaroğlu evvelsi gün bir laf etti. Burayı bir güzel dinleyin; bir radyo programında diyor ki, "Bu sistem değişirse, evet oyu çıkarsa, Başbakan bir partiden, Cumhurbaşkanı başka partiden olursa ne olacak? Ne kadar güzel söylemiş değil mi? Aslında bizim anlatmaya çalıştığımızı Allah söyletmiş. Biz diyoruz ki, Cumhurbaşkanı var Başbakan var. Bu sistem geçmişte sorun çıkardı. Ahmet Necdet Sezer ile Ecevit anayasa kitabı fırlatıldı, Türkiye yerle bir oldu. Onların sebep olduğu krizden dolayı tam 172 milyar borç ödüyoruz. Bize bıraktığı borçları daha yeni bitirdik. 172 milyar dolara neler yapılır. Türk Lirası olarak 638 milyar ediyor. 638 milyara 315 tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılır. Siz gerisini hesap edin. Diyor ki, "Değişiklikte Başbakan Cumhurbaşkanı anlaşamazsa ne olacak?" Garibin belli ki, değişiklikten haberi yok. Halbuki bu değişiklik tam onun dediği bu problemi çözmek için yapılıyor. Bu sistemde Başbakan, Cumhurbaşkanlığı birleştiriliyor. Tek Cumhurbaşkanı oluyor ve onun yardımcısı oluyor. Ayrıca Başbakanlık kalkıyor, siz sandıkta Cumhurbaşkanını, Başkan Yardımcılarını, Bakanları seçiyorsunuz. Meclis'e bırakmıyorsunuz. Doğrudan ülkeyi kim yönetecekse ona karar veriyorsunuz. 5 yıl boyunca güzel hizmet ederse devam edecek ama iki seferden fazla yok.

SEN BIRAK BİNALİ BEY'İ MEMLEKET İÇİN ÇALIŞ KILIÇDAROĞLU

Kemal Kılıçdaroğlu 'Biz aslında Binali Bey için çalışıyoruz, onun başbakanlığı gitmesin diye çalışıyoruz'. Yahu sen Binali Bey'i ne yapacaksın. Bu ülke için Binali Bey feda olsun. Sen bırak da memleket için çalış. 7 seçim üstüste kaybediyorsun. Siz bir tane Cumhurbaşkanı seçiyorsunuz. Şimdi Kınık'ın Türkcedid Mahallesi'nin iki tane muhtarı mı var? Bir tane var değil mi? Size bir muhtar yetiyor değil mi? Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki, "Bir tane yetmez bir tane daha seçelim". Onun hatırı için bir muhtar daha mı seçelim? Biz çift başlılığı ortadan kaldırıyoruz. Bir koltukta iki kişi oturmaz. Bir uçakta iki tane pilot olmaz, bir gemide iki kaptan olmaz diyorlar. Geminin büyüklüğüne göre birçok kaptan olur. Ama onların hepsinin başında bir süvari var. O hepsine görev verir. Uçakta iki koltuk var. Biri solda, biri solda. Soldaki baş pilottur, sağdaki onun yardımcısıdır. Başbakanlık görevi bende. Ama benim 5 tane yardımcım var. Cumhurbaşkanının da hükümet başkanı olarak seçildiğinde yardımcıları, bakanları olacak. Onun ihtiyacı olan herkes yanında çalışacak. Bu kadar açık, net konuda bile milletin kafasını karıştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ne yaparsanız yapın, bu millet kararını verdi.

BORSA SON 25 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKTI

Dünyada bir kriz var. Ekonomik kriz var. Bundan Türkiye de nasibini aldı. Ama hemen Kasım ayında bu kriz başlayınca ne dedik; biz bu krizin üstesinden geleceğiz. Hiç ama hiç bir şekilde endişe etmeyin... Hemen tedbirlerimizi aldık, işimizi sağlama aldık ve Allah'a şükür şimdi borsa Türkiye'de son 25 ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Son iki ayda Türkiye'ye 1 milyar doların üzerinde net kaynak girdi. Bu iş istikrarla, güvenle, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkadaşlarıyla olur. Millete kriz hikayeleri anlattılar. Korku pompaladılar ama hiçbiri bir işe yaramadı. Türkiye'nin en büyük istihdam seferberliğini başlattık. 2 milyon kardeşimize 2017 yılı içerisinde iş bulacağız, ekmek kapısı bulacağız. Bunun için kolları sıvadık. Daha 2 ay içerisinde 232 bin vatandaşımız iş güç sahibi oldu. İnşallah yıl içerisinde her tarafta iş alanları açılacak, yatırımlar artacak, cazibe programlarını ilan ettiğimiz Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizde yatırımlar birbiri arkasından gelecek ve oradaki vatandaşlarımız artık buralara göç etmeyecek. Hayatını orada kazanacak, geleceğini orada arayacak.

HAYIR HAYIR DERLER AMA EN ÖNCE KENDİLERİ GEÇERLER

Dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz, hayır diyorlar. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapıyoruz hayır diyorlar. Osmangazi Köprüsü'nü yapıyoruz, Marmaray'ı yapıyoruz, Avrasya Tüneli'ni yapıyoruz, Konak Tüneli'ni yapıyoruz onlara da hayır dediler. Ama bitince en önce onlar geçtiler. Bunların huyu böyle. Bittikten sonra bakarsın kimseye sıra vermezler. Güzel şeyler evet demeyle başlar. Hayırdan hayır gelmez. Hayır soğuktur. Evlenirken ne diyorsunuz, evet. Hadi yemeğe gidelim, gezmeye gidelim ne diyorsunuz, evet diyorsunuz. Güzel işler hep evetle başlar. 16 Nisan'da memleket için, aydınlık yarınların başlayacağı gündür. 18 Mart'ta Allah'ın izniyle Çanakkale'de ecdadımızın yedi düvele mum tutturduğu, Çanakkale Geçilemez dendiği o boğaza dünyanın en uzun köprüsünün temelini atıyoruz. İşte hizmet, işte millet.

İZMİR ADNAN MENDERES'İN PARTİSİNİ KURDUĞU ŞEHİR

İzmir ilklerin şehri. İzmir mert, yiğit, çatal yürekli efelerin şehri. Vatan savunması için ilk kurşunun atıldığı şehir İzmir. Kurtuluş Savaşı'nın zaferle noktalandığı şehir de İzmir. İlk İktisat Kongresi'nin toplandığı, Türkiye'nin ekonomisinin kararlarının alındığı şehrin adı da İzmir. Demokrat Parti, çok partili hayatın başlangıcı olan Adnan Menderes'in Demokrat Partisi'nin de kurulduğu şehir İzmir. İzmir demokrasinin merkezi, geleceğin merkezi. İzmir ilk uluslararası fuarı açan şehir. İlk futbol maçının yapıldığı şehrin adı da İzmir. İlk Türkiye Kupası'nın Anadolu takımı olarak Altay'ın ilk kupayı aldığı şehrin adı da İzmir. Evelallah İzmir 16 Nisan'da bir ilki daha başaracak, sandıkları evet oylarıyla dolduracak. İzmir farkını bütün Türkiye'ye gösterecek.