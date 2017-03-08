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Bekir Bozdağ'dan güldüren yorum: Bence Kılıçdaroğlu gizli 'EVET'çi

  • Giriş Tarihi: 8.3.2017 16:49 Güncelleme Tarihi: 8.3.2017 16:59
Bekir Bozdağ'dan güldüren yorum: Bence Kılıçdaroğlu gizli 'EVET'çi
Bekir Bozdağ'dan güldüren yorum: Bence Kılıçdaroğlu gizli 'EVET'çi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli 'evet'çi olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çorum'da Ak Parti ve MHP İlçe başkanlıkları ziyaretinin ardından partisinin ilçe binasındaki balkondan halka seslendi.

BU KILIÇDAROĞLU GİZLİ EVETÇİ HABERİNİZ OLSUN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli evetçi olduğunu iddia eden Bozdağ, "Kılıçdaroğlu çıkmış, 'Kavga mavga yok' diyor. Geçen günde çıkmış televizyonda ne diyor? 'Cumhurbaşkanı diyelim 'A' partisinden oldu, Başbakanda 'B' partisinden oldu. O zaman kavga çıkmaz mı? diyor. 'Çıkar diyor.' Biz de onu diyoruz ey Kılıçdaroğlu. Kavga çıkar onun için kavga çıkmayan bir sistem getirelim. Bu Kılıçdaroğlu gizli 'Evet'çi haberiniz olsun. Adam şimdi millete 'Hayır deyin' diye kampanya yapıyor. Fakat neye 'Hayır' dediğini bilmiyor. Okumamış. Cumhurbaşkanlığı sisteminde Başbakanla Cumhurbaşkanılığı birleştiriliyor, Başbakanlık ortadan kaldırılıyor. Yok ki kavga etsin. Ama bu sistem kavga doğuruyor" dedi.