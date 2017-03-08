"CHP tamamen HDP'nin misyonunu yüklendi"

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında konuşan SETA İstanbul Direktörü Doç. Dr. Fahrettin Altun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişten günümüze olaylar karşısında takındığı tavrı değerlendirdi.

İşte Fahrettin Altun'un konuşması:

"2010'dan bu güne Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman istikrara karşı hareketler cereyan etse, ne zaman siyaset dışı aktörler siyasete müdahale etse onlardan yana olmuştur. Siyasi istikrarda hiçte umurunda olmamış geriye dönüp baktığımızda CHP'nin performansı ortada. Peki bu kadar hayati bir değişikle ilgili ana muhalefet partisi lideri olarak bu hatayı nasıl yapıyorsun? Bence bunun nedeni şu burada bir ezber var. Bakın biz bu ezberi gördük. HDP'nin seni Cumhurbaşkanı yaptırmayacağız ezberini CHP aldı ve aldıktan sonra bu söylemin misyonuna soyundu. CHP aslında HDP'lileşti önemli oranda ve ondan sonra tamamen şekli bir tartışma yaptı. CHP madem bu kadar bu memleketi düşünüyor o zaman bu kadar hayati bir değişiklik var o zaman bunun içeriği ile ilgili otursun kendi fikrini getirsin. Bir hükümet sistemi tartışması yapıyoruz hükümet sistemimiz yok kriz içindeyiz hükümet sistemi krizi diye bir şey var. Bir öneri getiriyor mu hayır. Parlamenter sistem diyor ne dediği belli değil. Buna "Hayır" diyorsunuz peki ne öneriyorsunuz? Buda belli değil

"CHP TAMAMEN HDP'NİN MİSYONUNU YÜKLENDİ"

Hep şekli bir tartışma yaptılar ve ısrarla "Seni başkan yaptırmayacağız" söylemini devam ettirdiler ki Selahattin Demirtaş'a atfediliyor ama Kemal Kılıçdaroğlu da kürsüden aynı cümleyi kullandı. Bu onlara yetiyor. Bu şekli kampanya ve propaganda onlara yetiyor. Ve o yüzdende diyorlar ki otoriterleşme, tek adam meselesi bunun üzerinden yine rejim değişimi tartışması ile kendi söylemlerini ifade edebileceklerini düşünüyorlar. Oysa burada çok daha somut bir paket var . Bu somut paket Başbakan ile Cumhurbaşkanını birleştiriyor, çift başlılığı ortadan kaldırıyor, siyasi istikrarı teminat altına almak gibi bir temel meselesi var, yasama, yürütme, yargı arasında çok temel bir anlam ayrılığı ortaya koyuyor. Bunların içeriğine girmiyor bence giremiyor bile. Çünkü ezberleri ona yetiyor ama çok dinamik bir tartışma var, çok hayati bir tartışma var. Eğer ezberlerinizle yetinirseniz de böyle ayağınızda kayar"