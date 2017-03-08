Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bizim için her gün Kadınlar Günü'dür. Kadınlar Günü'nde ne yazık ki bir töreni burada yapmayı planlarken Bursa'dan Ankara'ya gelmeyi planlayan otobüsün kaza yapması nedeniyle 7 hanım kardeşimiz hayatını kaybetti, 30'u aşkın hanım kardeşimiz yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.

Başkanlık sistemi şu 14 yıllık geçmişimizde bize birçok gerçekleri öğretti. Nerede sıkıntı yaşıyoruz. Nerede rahat bir çalışma zemini yakalıyoruz. Bunları öğrenme fırsatı bulduk.

DÜNYANIN HAYRANLIĞINI KAZANDIK

Bizde muhalefetin huyudur; siz beyaz diyorsanız onlar siyah diyecektir. Mevcut sistem ülkede istikrarı tehdit ediyor. Cumhurbaşkanlığında aynı ekolden gelmediğiniz zaman büyük sorunlar oluyor. Biz bu sorunu Sayın Sezer ile yaşadık.

14 sene içerisinde ekonomide diğer ülkelerde, batı ülkeleriyle çok ciddi bir yarışın içine girdik. Yaptığımız yatırımlarla dünyanın hayranlığını kazandık. Sessiz devrimi aynı ekolden gelmemiz sayesinde gerçekleştirebildik. İki şehir hastanemiz açıldı, açılışlar devam edecek.

VATAN SEVGİSİNİ GÖRÜYORUM

15 Temmuz aslında çok önemli bir şeyi öğretti. Bu işin 40 yıllık bir mazisi var. O gece yapılan bu kalkışma hareketi karşısında bizim milletimizin duruşunda imanı, vatan sevgisini görüyorum. 15 Temmuz'da gövdesini tankların önüne koyan bir nesil var. 11'i hanım kardeşim olmak üzere 249 şehit verdik.

15 Temmuz gecesi ak sütün içindeki o ipliği ayırır duruma geldi benim milletim. Ve o kararlılık halen devam ediyor. Kandil'deki teröristler hayır diyor. Kim bunlar? PKK. Kim diyor? FETÖ'cüler. Bunlar değil miydi 15 Temmuz'da benim milletime karşı darbe girişiminde bulunanlar. Benim vatanımı parçalamak isteyenler bunlar değil miydi? Hesaplaşma günü inşallah 16 Nisan.

DİĞER PARTİLİLERE SESLENDİ

Yenikapı ruhu ne yazık ki süreklilik arz edemedi. AK Parti'ye, MHP'ye, CHP'ye, HDP'ye, Saadet Partisi'ne, BBP'ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Liderlerin gerçekleştiremediği reformu hep birlikte 16 Nisan'da sandıkta gerçekleştirelim.

Benim 16 Nisan'a kadar ömrümün olduğunu bana kimse garanti edemez. Bugün 7 tane hanım kardeşimiz neşeli bir şekilde Ankara'daki Kadınlar Günü'nü anmak için geliyorlardı. Biz kendimize bir sistem yapmıyoruz. Ülkemizin geleceği için bir sistem inşa ediyoruz.

ARTIK BU İŞ BÖYLE YÜRÜMEZ

Ülkemizde 1950'den bu yana 67 yılda 48 hükümet kuruldu. İngiltere'de 15 hükümet kurulmuş, Almanya'da 24 hükümet kurulmuş. ABD'de 17 başkan seçilmiş. Fransa'da 11 cumhurbaşkanı seçilmiş. Bu bir gerçeği gösteriyor. Artık bu iş böyle yürümez.

CHP işi saptırıp, 'bunlar rejim değişikliğine gidiyor' diyor. Böyle bir şey yok. Bu iş 1923'te bitmiş. Bir sistem değişikliğiyle ülkemizde geleceği inşa etmenin adımını atıyoruz.

Teröre karşı son birkaç ayda devletimiz askeriyle polisiyle bugüne kadar görülmemiş operasyonlar zinciri yapılıyor. Yeni sistemle terörle mücadelede çok daha seri sonuçlar alacağız.

Göreve geldiğimizde devletin borçlanma faizi yüzde 63'tü. Şimdi tek haneli rakamda. Ekonomide güvenli liman olduk. Bu ülkenin ekonomi kaderini onlar (kredi derecelendirme kuruluşları) değil, biz belirleyeceğiz. İstihdamdaki sıkıntı süratle aşılacak, işsizlik tek haneli rakamlara düşecek. Ekonomide Türkiye'nin herhangi bir zaafı, sıkıntısı yoktur. Kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.



Çifte başlılık ortadan kalkıyor, karar mercii tek oluyor. Ana muhalefet liderinin gaflarını biliyorsunuz. Gel şu 18 maddeyi bir oku. Burada bir defa Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık birleştiriliyor. Artık Başbakan yok, sadece Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanının da takdir edeceği bir kabinesi var. Bu sistemle dışarıdan bir kabine oluşacak. Sayın Kılıçdaroğlu, artık Başbakan yok, sadece Cumhurbaşkanı ve onun kabinesi var.



Parlamento'nun yasama yapma yetkisinin kaldırılması diye birşey yok. Tam aksine, yasama yetkisi ve denetim gücü artıyor.

"DİRİLİŞ ÇOK ÖNEMLİ BİR CEVAP OLMUŞTUR"

TRT, dönem dizileriyle çok önemli bir adım attı. Diriliş son dönemlerde 7'den 70'e tüm halkımızın hayranlıkla izlediği bir dizi. 'Yapılamaz, yapamayız' diyenlere karşı aslında Diriliş çok önemli bir cevap olmuştur. İnanıyorum ki bu ekip bundan sonra çok daha farklı dizileri arka arkaya getirecektir. 13 yaşında torunum sadece yayınlandığı akşamı değil, tekrarını da izliyor. Daha küçük torunlarım da izliyor. Onlara özgüven kazandırıyoruz. Körfez ülkelerini ziyaretimde herkes 'çok güzel bir dizi, bunları biz de alalım' diyordu. Şimdi yeni bir adım daha atılıyor Sultan Abdülhamid'le ilgili. Kut'ül-Amare ilgili bir çalışmanın olduğunu biliyorum.

Artan nufüs nedeniyle 600 milletvekili temsilde adeleti sağlayacak. 16 Nisan aslında gençliğin seçimi olacak. Seçilme yaşını 18'e indirdik. Gençlere ufuk vermek değer vermekle olur. Cumhurbaşkanı, halk kendisini seçerse ikinci kez seçilebilir. Gensoru kaldırılıyor, çünkü asıl gensoru sahibi millettir.