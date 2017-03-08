Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Berlin'de görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Son 1 yılda Almanya'da yaşayan Türk toplumuna yönelik sistematik baskıdan rahatsız olduğumuzu ve Türk toplumunun da çok etkilendiğini, esasen Almanya'nın entegrasyon politikalarıyla da çeliştiğini söyledim" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " (Alman mevkidaşı Gabriel ile görüşmesinde) Son 1 yılda Almanya'da yaşayan Türk toplumuna yönelik sistematik baskıdan rahatsız olduğumuzu ve Türk toplumunun da çok etkilendiğini, esasen Almanya'nın entegrasyon politikalarıyla da çeliştiğini söyledim" dedi.

Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Gabriel iyi düşüncelerini ve temennilerini Almanya'nın beklentilerini samimi bir şekilde söyledi. Dostum Gabriel'i Türkiye'de ağırlayacağız. Bugünkü görüşmemiz çok faydalı oldu. Önümüzdeki süreçte hangi bakanımızın ve siyasetçimizin Almanya'da ne faaliyette bulunacağı bilgisini verdik. Çünkü daha önce Merkel ve Başbakan Binali Yıldırım böyle anlaşmıştı. Türkiye'den gelecek siyasetçilerinin engellenmemesi gerektiğini söyledik. Hayır'cılar her türlü faaliyetler için Almanya'da destekleniyor ama EVET kampanyası yapacak olan siyasetçiler engelleniyor. Biz Almanya'daki seçimlerde hiçbir zaman taraf tutmadık" dedi.