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ARKADAŞINA GÖNDER Dışişleri Bakanlığı'ndan Kabil’deki terör saldırısına kınama!
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'ndan ’deki na !

İHA
  • Giriş Tarihi: 8.3.2017 20:02 Güncelleme Tarihi: 8.3.2017 20:02
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kabil’deki terör saldırısına kınama!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kabil’deki terör saldırısına kınama!

, 'ın başkenti ’de bir hastaneye gerçekleştirilen ve en az 30 kişinin hayatını kaybettiği nı kınadı.

ndan yapılan yazılı açıklamada, "'de bir hastaneye yönelik olarak bugün gerçekleştirilen nda, ilk belirlemelere göre en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini ve 60'dan fazla kişinin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendik. Geçtiğimiz hafta yine Kabil'de emniyet güçlerini hedef alan saldırının yaraları henüz sarılmamışken, bu defa bakıma muhtaç insanların tedavi gördükleri bir hastaneye yapılan bu hain terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor; saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, Afganistan Hükümeti'nin terörle mücadelesine ve Afganistan'da barış ve huzuru hakim kılma çabalarına desteğinin sürdüreceği vurgulandı.