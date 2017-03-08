Dışişleri Bakanlığı'ndan Kabil’deki terör saldırısına kınama!

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil’de bir hastaneye gerçekleştirilen ve en az 30 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kabil'de bir hastaneye yönelik olarak bugün gerçekleştirilen terör saldırısında, ilk belirlemelere göre en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini ve 60'dan fazla kişinin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendik. Geçtiğimiz hafta yine Kabil'de emniyet güçlerini hedef alan saldırının yaraları henüz sarılmamışken, bu defa bakıma muhtaç insanların tedavi gördükleri bir hastaneye yapılan bu hain terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor; saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.



Açıklamada, Türkiye'nin, Afganistan Hükümeti'nin terörle mücadelesine ve Afganistan'da barış ve huzuru hakim kılma çabalarına desteğinin sürdüreceği vurgulandı.

