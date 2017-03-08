‘Düşman zihniyete izin vermeyeceğiz’

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Tekirdağ İl Temsilciliği ile Ergene İlçe Temsilciliği, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan tarafından açıldı. Erdoğan yaptığı konuşmalarda vakfın, Türkiye'de gençleri birçok alanda yetiştiren önemli bir kuruluş olduğunu, çok güzel çalışmalar yaptığını söyledi. Türkiye'nin, geleceğini belirleyecek önemli bir referandum sürecinden geçeceğini de dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu referandumda şu anki Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın daha güçlü olabilmesinin kararını vermeyeceğiz. Çünkü Tayyip Erdoğan zaten güçlü bir cumhurbaşkanı. Biz bu ülkede yine vesayet odaklarına, darbecilere mi kalacağız? Yine Türkiye'de sermaye sahipleri mi hakim olacak? İşte bunun kararını vermenin arifesindeyiz. Milletimize düşman bir zihniyetin kaderimizi belirlemesine izin vermeyeceğiz."