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'dan isimlerini tek tek Twitter'dan yazdı

  • Giriş Tarihi: 8.3.2017 16:15 Güncelleme Tarihi: 8.3.2017 16:37
Erdoğan'dan isimlerini tek tek Twitter'dan yazdı
Erdoğan'dan isimlerini tek tek Twitter'dan yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , trafik kazasında hayatını kaybeden Türk Metal Sendikası üyesi 7 kadın için Twitter'da başsağlığı diledi.

, kaza nedeniyle kendisinin de katılacağı bu etkinliğin iptal edildiğini belirterek şu mesajı verdi:

"Dünya Kadınlar Günü arefesi yaşanan ve Türk Metal Sendikası üyesi 7 vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan trafik kazası bizi derinden yaraladı. Bu elim kaza sonucu Türk Metal Sendikası tarafından düzenlenecek ve benim de katılacağım Dünya Kadınlar Günü etkinliği iptal olmuştur. Türk Metal Sendikası'nın Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılmak için Ankara'ya gelirken trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum