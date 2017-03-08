Erdoğan'dan isimlerini tek tek Twitter'dan yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden Türk Metal Sendikası üyesi 7 kadın için Twitter'da başsağlığı diledi.

Erdoğan, kaza nedeniyle kendisinin de katılacağı bu etkinliğin iptal edildiğini belirterek şu mesajı verdi:

"Dünya Kadınlar Günü arefesi yaşanan ve Türk Metal Sendikası üyesi 7 vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan trafik kazası bizi derinden yaraladı. Bu elim kaza sonucu Türk Metal Sendikası tarafından düzenlenecek ve benim de katılacağım Dünya Kadınlar Günü etkinliği iptal olmuştur. Türk Metal Sendikası'nın Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılmak için Ankara'ya gelirken trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum