Firari Fuat Avni’den akıl almaz yalan!

Genel yayın yönetmenliğini FETÖ’nün firari ismi Fuat Avni olduğu belirlenen Sait Sefa’nın yaptığı Haberdar internet sitesi yayınladığı yalan haberle akıllara durgunluk verdi. FETÖ’den tutuklu bulunan Hakim Mehmet Tosun’un cezaevinde hastalıktan öldüğünü iddia etti. Fakat yalanı kısa sürede ortaya çıktı.

Genel yayın yönetmenliğini firari Fuat Avni olduğu belirlenen Sait Sefa'nın yaptığı Haberdar sitesi yayınladığı akıl almaz haberle yine algı operasyonu düzenledi.

İŞİN GERÇEĞİ BAMBAŞKA

FETÖ'den tutuklunan Hakim Mehmet Tosun'u cezaevinde hastalıktan öldüğünü iddia eden sitenin 'KHK ile meslekten çıkarılıp tutuklanan Danıştay hakimi, cezaevinde hastalandı ve hayatını kaybetti' başlıklı yalanı uzun sürmedi. Çünkü işin gerçeği bambaşkaydı…

AJİTASYON VE YALAN HABER

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kaynaklarından alınan bilgiye göre; İdari Yargı'da iki Mehmet Tosun vardı. Biri FETÖ'den tutuklaranak cezaevine gönderilen Mehmet Tosun, diğeri ise hakkında FETÖ'den soruşturma başlatılan ve sağlık gerekçesiyle bir gün dahi cezaevine girmeyerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mehmet Tosun… Ajitasyon ve yalan haberi yazan Haberdar sanki cezaevindeki Mehmet Tosun hayatını kaybetmiş gibi algı oluşturmaya çalıştı. Oysaki sağlık gerekçeleriye tutuksuz yargılanan ve hastanede edavi gören Mehmet Tosun hayatını kaybetti.

Firari Fuat Avni'nin algı oluşturmak adına her türlü yalana başvurabileceği bir kez daha kanıtlandı.