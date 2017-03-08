Gazeteci TRT canlı yayınında bayıldı

50 anadolu kanalıyla birlikte TRT Haber’den canlı olarak yayınlanan, 'Anadolu Soruyor' programında üzücü bir olay yaşandı.
GAZETECİ TRT CANLI YAYININDA BAYILDI
50 anadolu kanalıyla birlikte TRT Haber'den canlı olarak yayınlanan "Anadolu Soruyor" programının konuğu Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker olmuştu.
Programda gazeteciler; Çay TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yavuz Bakır, Kanal Fırat Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık ve Kanal 5 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Abdulkadir Ünal, Eker'e sorular soruyordu.
ABDÜLKADİR ÜNAL BAYGINLIK GEÇİRDİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker konuştuğu esnada hemen yanında oturan Kanal 5 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Abdulkadir Ünal baygınlık geçirdi.
TRT Haber olayın ardından reklama giderken, canlı yayında bayılarak koltuktan yere düşen Gazeteci Abdulkadir Ünal'a ilk müdahaleyi Genel Başkan Yardımcısı Eker ve yayında bulunan gazeteciler yaptı.
Daha sonra baygınlık geçiren Abdulkadir Ünal hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.GAZETECİ TRT CANLI YAYININDA BAYILDI