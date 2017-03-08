‘Helikopterin takip sistemini kapattık’

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için kaldığı oteli basan, darbeci askerin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, davanın bir numaralı sanığı Fetullah Gülen'i hiçbir avukat savunmak istemediği için Muğla Barosu'nun hala avukat görevlendiremediğini, bu kapsamda atanan bazı sanık avukatlarının da çekildiğini belirtti. Savunmasını yapan eski 3. Kara Havacılık Alay Komutanı Albay Murat Dağlı, darbe günü suikast timini Marmaris'e götürmek için kullandığı helkopterle ilgili olarak sanıklardan Özcan Karacan'ın helikopterin konum bilgilerini veren takip cihazlarının kapalı tutulmasını istediğini belirtti. Dağlı, Gezi olayları gibi bir şeyler başladığını düşündüklerini söyleyerek "Marmaris'te ineceğimiz yerin koordinatlarını bize Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş verdi" dedi. Sanıklardan Yüzbaşı Mehmet Öztürk ise Mahkeme Başkanı'nın elindeki not kâğıdını göstererek, "Sen Sincan Cezaevi'ndeyken aynı suçtan tutuklu bir askeri personele "Maç 90 dakika. Daha bir şey bitmedi' şeklinde not göndermişsin. Buna ne diyeceksin?' diye sorması üzerine ise bir süre sessiz kalarak "Avukatım burada yok. Daha sonra beyanda bulunacağım" yanıtını verdi.



Sanıklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri Ali Yazıcı mahkemeye böyle getirildi. Yazıcı, savunnmasını bugün yapacak.



Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri ve vatandaşlar duruşma salonunun önünde darbecileri böyle protesto etti.