İsmail Kahraman 2 ay sonra Meclis'te

TBMM Başkanı İsmail Kahraman tedavisinin tamamlanmasının ardından 2 ay sonra Meclis'te oturumu yönetti.

Rahatsızlığı nedeniyle 29 Aralık 2016 tarihinde Güven Hastanesine yatırılan İsmail Kahraman, Meclis mesaisine bugün başlıyor.

Yapılan ileri tetkiklerinde hızlı ilerleyen ve rüptür (yırtılma) riski bulunan "Inflamatuor Abdominal Aort Anevrizması" teşhisiyle 30 Aralık 2016'da ameliyat edilen Kahraman, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından 14 Ocak 2017 tarihinde eve geçti ve tedavisine burada devam edildi.

YARIN AÇILIŞI YAPACAK

TBMM Başkanı Kahraman, yarından itibaren yoğun mesaisine tekrar başlayacak. İsmail Kahraman, yarın uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin tasarıların görüşüleceği TBMM Genel Kurulunu açacak.

Kahraman'ın, birleşimin açılışında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir konuşma yapması bekleniyor.