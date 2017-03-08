İşte Atatürk Havalimanı'nda uygulanan yeni güvenlik önlemi

Atatürk Havalimanı'ndaki üst düzey güvenlik önlemlere yeni bir uygulama daha eklendi. Dünyanın önemli havalimanlarında da bu sistemin uygulandığı öğrenildi.

Havalimanındaki yolcu giriş salonlarına kurulan sistemde yolculardan alınan parmak izi, üzerlerinden alınan örnekler bir cihazda işleme sokuluyor.

Airporthaber'in haberine göre; Cihaz, üzerinden örnekler alınan yolcunun tehlikeli bir maddeye dokunma ve bulaşma durumunu inceliyor. Birkaç defa tekrarlanan test sonucunda cihazın verdiği uyarıya göre ise yolcu polise teslim ediliyor.

Öte yandan bu sistemin yaklaşık iki yıldır dünyanın önemli havalimanlarında da uygulandığı öğrenildi.