İşte FETO’nun ağzından darbe talimatı

SABAH, FETÖ elebaşısının örgüt elemanlarına 15 Temmuz’daki darbe girişimi için şifreli talimat verdiği ses kayıtlarına ulaştı. Uşak’ta bir örgüt üyesinin aracından çıkan kayıtta Gülen “Darbe dönemlerinde üzerimde delilik belirtileri olur. Sözlerimdeki varyantlardan bunları anlayacaksınız” diyor

SABAH, FETÖ elebaşısı Gülen'in 15 Temmuz hain darbe girişimi ve iç işgal harekâtının şifreli talimatını verdiği ses kayıtlarına ulaştı. Gülen'in, saklandığı Pensilvanya'dan örgütün ordu içindeki unsurlarına kalkışma için talimat verdiği ses kayıtları, Uşak Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü bir operasyon sırasında ByLock kullanıcısı bir imamın evindeki ve otomobilindeki flash belleklerden çıktı. FETÖ'ye üye olmak, finans sağlamak ve üye temin etmek suçlarından tutuklanan ByLock kullanıcısı Deniz Tetik'in evindeki çalışma masasının üst çekmecesinde ve arabasındaki teybin altında bulunan flash belleklerin içinde arabesk, ney dinletisi, Sevcan Orhan ve Berdan Mardini gibi isimlerle kaydedilmiş müzik dosyalarına rastlandı.



'RUHUN ZAMAN ÜSTÜ KEYFİYETİ'

27 Ekim 2015'te, yani 15 Temmuz darbesinden 8.5 ay önce kaydedilen bu konuşmada Gülen "Darbe dönemlerinde üzerimde delilik emareleri olur. Şimdiye kadar bu ülkede her ihtilalden evvel bir ay kadar delirmiş sokaklarda gezmişimdir. Hadise olmadan evvel ruhun zaman üstü bir keyfiyeti vardır. Bu bana ait bir şey değil. Değişik inkılâpları kendi düşünce dünyası ile alakalı gören hemen herkes aynı ruh haletini yaşamıştır. Son hadise münasebetiyle bile belki ben 20 gün 30 gün bir delilik yaşamışımdır. Şu anda da üzerimde bir kısım deliliklerin emareleri var. Zaten siz sözlerimdeki varyantlardan bunları anlayacaksınız." diyor. Gülen, bu sözleriyle darbe zamanının geldiğini ordu içindeki FETÖ'cülere haber veriyor. Ses kayıtlarını teknik açıdan inceleyen Uşak Emniyeti, Gülen'in bu konuşmaları muhtemelen daha eski bir tarihte yaptığını, ancak FETÖ'nün bunları 27 Ekim 2015 tarihinde dijital materyal haline getirerek bir darbe talimatı olarak örgüt içinde dolaşıma soktuğunu belirledi.



'HERKES BANA BİAT EDECEK'

Toplam 26 adet ses dosyasından 23 Ekim 2015 tarihli ses kaydında ise Gülen'in "Eğer ben kuvvetliysem, güçlüysem imkânlar elimde ise herkes bana biat etme mecburiyetindedir" dediği görülüyor. Bu sözleriyle de Gülen örgüt içindeki otoritesinin altını çizdiği gibi cebirle, yani darbeyle devleti ele geçirdikten sonra kuracağı baskı rejiminin ipuçlarını da veriyor. FETÖ'cü Deniz Tetik'in ev ve arabasında ele geçirilen dokümanlar arasında PKK'nın dağ kadrosunda bulunan teröristlerin görüntülerinin şarkılarla birleştirildiği bir video kaydı da bulundu.Video içeriğinde dağ kadrosundaki PKK'lıların görüntüleri Hozan Beşir isimli şarkıcının Heval şarkısının fon müziğiyle kayıt edilmiş. Uşak Emniyeti, PKK terör örgütü sempatizanlığının yapıldığı algı oluşturma amacı taşıyan bu videoyu, savcılığa intikal ettirilecek deliller arasına ekledi. Bu delil PKK-FETÖ işbirliğini bir kez daha gözler önüne serdi.