Kadına karşı şiddette ortak çabalarımızı artırmalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde büyükelçi eşleriyle Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yemekte bir araya geldi.

Emine Erdoğan şöyle konuştu:

Kadına şiddet dünyanın en önemli sorunu. Cumhurbaşkanımızla, "Kadına şiddet, insanlığa ihanettir"' sloganıyla başlattığımız kampanya, bu soruna karşı esaslı bir mücadele girişimidir. Bu konuda da ortak çabalarımızı artırarak, insan onuruna yakışmayan, şiddet içeren her türlü tavırla mücadele etmeliyiz.



15 Temmuz'da kanlı darbe girişimi devletimizin güçlü iradesi ve vatandaşlarımızın direnişiyle bastırıldı. Direnişte, kadınların oynadığı rol, dünya demokrasi tarihine geçecek nitelikte. Safiye Bayat gibi nice kahraman kadın benzeri az görülmüş direniş sergiledi.

15 Temmuz'da çok net biçimde gördüğümüz vesayetlerin ortadan kaldırılması ve sivil bir anayasa için 16 Nisan'da referanduma giderek, ülkemizin demokratik geleceğine oy vereceğiz. Dünyada sistemik değişimlerin yaşandığı zamanda, Türkiye de kendi hikâyesini yazma gayretinde. Ulaşmak istediğimiz temel hedef, kurumlarımızı vesayet kalıntılarından temizleyip, milletimizin iradesini tam anlamıyla hâkim kılmak ve gerçek demokrasiyi inşa etmektir.