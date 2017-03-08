Kadına şiddet insanlık suçu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TÜGEF Gelecek İçin ‘Evet’ Diyor Programı” için hazırlanan hatıra posterini imzaladı. Programda TÜGEF Başkanı Osman Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı:



Siyasi hayatımız boyunca, kadınlarımıza olan şükranımızı, onların haklarını koruma mücadelelerine destek vererek gösterdik. İnsanlığa yönelik suç olarak gördüğüm kadına şiddetin ortadan kaldırılması noktasında daha fazla çaba sarf etmeliyiz. Her şeyden önce bir zihniyet değişimini gerektiren bu sorunun çözülmesi için devletle birlikte üniversitelere ve STK'lara da çok önemli görevler düşüyor. Medeniyet değerlerimizden, tarih ve kültürümüzden aldığımız güçle bu sorunu da aşacağız.

İnsanlık tarihindeki nice örnekleri gibi, ülkemizin kadınları da, tarih boyunca istiklal ve istikbal mücadelelerimizde daima en ön safta yer aldı. 15 Temmuz gecesi kadınlarımızın gösterdiği fedakarlıklar ve cesaret, asla unutulmayacak bir görüntü olarak tarihimize nakşolunmuştur.

15 Temmuz'da yitirdiklerimiz başta, ülkemizin bekası, milletimizin istikbali için şehit olan kadınlarımızı şükranla yâd ediyorum. Şiddetin kurbanı olan kadınlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "FATİH'İN TORUNLARI YENİ BİR ÇAĞIN AÇILMASINA HAZIRLANIYORLAR"