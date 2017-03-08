"Sürekli gaf yapmasından mı korkuluyor?"

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok "CHP niçin referandum kampanyası yapmıyor?" diye sordu ve tek tek açıkladı!

Sizin de dikkatinizi çekiyordur, CHP adeta referandum kampanyası yapmıyor. Oysa 16 Nisan'da halkın önüne gelecek anayasa değişikliği maddeleri Meclis'te oylanırken direnişiAk Partili vekilleri ısırmaya kadar vardırmışlardı.

Hatırlayın demeyeceğim, zira birkaç hafta öncesinden bahsediyorum.

Kılıçdaroğlu "evet" oyuna destek verecek siyasilere ve vatandaşlara "hain" diyordu. Bu işin kan dökülmeden gerçekleşmeyeceğini haykırıyordu.

Partinin komisyondaki temsilcileri de bu işin bir anayasa değişikliği değil ikinci kurtuluş savaşı olduğunu söyleyip kefen giymeye bile hazır olduklarını açıklıyordu!

Sonra ne oldu?



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