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çark etti

  • Giriş Tarihi: 8.3.2017 11:50 Güncelleme Tarihi: 8.3.2017 11:53
Merkel çark etti
Merkel çark etti

Başta ’ın Nazi benzetmesi ve Türk bakanların dik duruşu ’ye çark ettirdi. Şansölye, meclis grup toplantısında yaptığı açıklamada, ’nın, ve Türk bakanların referandum etkinlikleriyle ilgili çıkardığı gerginliğe ilişkin Türkiye’nin tepkisine tahammül etmek zorunda olduğunu söyledi.

'nın sistematik karşıtlığı ve engellemeleri sonrası Türkiye'den art arda gelen tepkiler 'e geri adım attırdı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hristiyan Birlik Partileri'nin meclis grup toplantısında Türkiye ile yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yaptı.

Merkel'in Almanya'nın Türkiye ile Türk bakanların referandum etkinlikleri konusunda çıkardığı gerginliğe tahammül etmesi gerektiğini söylediği öğrenildi.
Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin haberine göre Merkel'in Türkiye ile ilgili grup toplantısında yaptığı açıklama şöyle:

Almanya'nın Türkiye'ye düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlama suçlamasında bulunup, buna ifade ve düşünce özgürlüğünü kısıtlayarak yanıt vermesi akıllıca olmaz.