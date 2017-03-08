PKK ile yatıp FETÖ ile kalkıyor

MHP lideri Devlet Bahçeli: Bütün dünya bilsin Türk hükümeti yalnız değildir. Avrupa hazımsızlığın daniskası kararlar veriyor. Türkiye kaynarsa Berlin yanar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Türk bakan ve siyasetçilere koyduğu yasaklarla büyük tepki toplayan Almanya, Hollanda ve Avusturya'ya yüklendi. "Referandum hakkında oradaki vatandaşlarımızı bilgilendirmeden Almanya neden ürkmüştür" diye soran Bahçeli şunları söyledi:



BERLİN DE YANAR...

"Türkiye bölgenin ağırlık noktasıdır. Türkiye kaynarsa Berlin yanacaktır. Türkiye kaybederse Londra kaosa yatacaktır. Geçen haftadan bu yana Almanya, Hollanda ve Avusturya'dan hazımsızlığın daniskası olan Türkiye aleyhtarı kararlar gelmektedir. Referandum hakkında oradaki vatandaşlarımızı bilgilendirmeden Almanya neden ürkmüştür. İfade özgürlüğüne gem vurmanın esas gayesi nedir? Yoksa Almanya hayır cephesinde yerini almıştır da bizim mi haberimiz olmamıştır. Almanya PKK ile yatıp FETÖ ile kalkmaktadır. Biliniz ki, koynunda Mehmetçik katillerini barındıranlar doğrudan doğruya dökülen şehit kanlarında iz ve parmakları olan maskeli Vandallardır. Biz dün Türkiye'yi teslim almak için olmadık yollara başvuranlara boyun bükmedik, yine bükmeyeceğiz. Almanya'nın yolu yol değildir. Tüm dünya bilsin, tüm dünya aklında tutsun. Türk milleti birdir, Türkiye düşmanca tutum ve davranışlara karşı tek yürek, tek bilek, tek sestir. Türk devleti, Türk hükümeti yalnız değildir; 80 milyon Türk vatandaşı, yabancı ülkelerdeki iftiharlarımız olan kardeşlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkını, hukukunu savunacak inanmışlık ve azimdedir." Türkiye'nin bekasının tehdit altında olduğunu söyleyen Bahçeli, "Bundan dolayı 16 Nisan'da evet diyeceğiz, bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmeyecek diyerek Türkiye'nin yanında duracağız" diye konuştu.