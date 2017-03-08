Son dakika: Genel Kurulda yasalaşan tasarı sayısı 147'ye ulaştı

TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşma ve mutabakat metinlerinin onaylanmasına ilişkin 32 tasarı kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşma ve mutabakat metinlerinin onaylanmasına ilişkin 32 tasarı kabul edildi.

Genel Kurulun 28 Şubat Salı günü başlayan ve 115 tasarının kanunlaştığı 4 günlük mesaisi bugün de devam etti. Bugünkü görüşmelerle Meclisin 5 günlük mesaisinde toplam 147 tasarı yasalaştı.

Genel Kurulda bugün kabul edilen tasarılar şöyle: