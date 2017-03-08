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"Yapılamaz denenlere en büyük cevap '' dizisidir"

  • Giriş Tarihi: 8.3.2017 21:08 Güncelleme Tarihi: 8.3.2017 21:14
"Yapılamaz denenlere en büyük cevap 'Diriliş Ertuğrul' dizisidir"
Yapılamaz denenlere en büyük cevap 'Diriliş Ertuğrul' dizisidir

Cumhurbaşkanı Recep , TRT ortak yayınında açıklamalarda bulunuyor. 'de yayınlanan dizisine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TRT, dönem dizileriyle çok önemli bir adım attı. Diriliş son dönemlerde 7'den 70'e tüm halkımızın hayranlıkla izlediği bir dizi. 'Yapılamaz, yapamayız' diyenlere karşı aslında Diriliş çok önemli bir cevap olmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep , TRT ortak yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor. e dair soruları yanıtlayan Erdoğan, Diriliş Ertruğrul dizisine ve TRT ekibine övgülerde bulundu.

"TRT, dönem dizileriyle çok önemli bir adım attı. Diriliş son dönemlerde 7'den 70'e tüm halkımızın hayranlıkla izlediği bir dizi. 'Yapılamaz, yapamayız' diyenlere karşı aslında Diriliş çok önemli bir cevap olmuştur. İnanıyorum ki bu ekip bundan sonra çok daha farklı dizileri arka arkaya getirecektir. 13 yaşında torunum sadece yayınlandığı akşamı değil, tekrarını da izliyor. Daha küçük torunlarım da izliyor. Onlara özgüven kazandırıyoruz. Körfez ülkelerini ziyaretimde herkes 'çok güzel bir dizi, bunları biz de alalım' diyordu. Şimdi yeni bir adım daha atılıyor Sultan Abdülhamid'le ilgili. Kut'ül-Amare ilgili bir çalışmanın olduğunu biliyorum." dedi.

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