Zırhlı amfibi hücum araçları için imzalar atıldı

SSM ile FNSS Savunma Sistemleri AŞ arasında, zırhlı amfibi hücum araçlarının yurt içi tasarım ve üretimini kapsayan sözleşme imzalandı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile FNSS Savunma Sistemleri AŞ arasında, zırhlı amfibi hücum araçlarının (ZAHA) yurt içi tasarım ve üretimini kapsayan sözleşme imzalandı.

SSM'den yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının zırhlı amfibi araç ihtiyacına yönelik yürütülen ZAHA Projesi kapsamında, araçların yurt içi tasarım ve üretimini içeren sözleşmenin törenle imzalandığı belirtildi.

27 ADET ÜRETİLECEK

Buna göre, havuzlu çıkarma gemisinde konuşlanmış birliklerin, zor deniz koşullarında sahile ve karadaki hedeflere güvenle intikalini sağlamak üzere görev yapacak ZAHA'lardan toplam 27 adet üretilecek.

Bunların 23'ü personel, 2'si komuta ve 2'si de kurtarma araçlarından oluşacak. Araçlar, "yurt içi geliştirme" modeline uygun olarak tamamıyla FNSS imkan ve kabiliyetleri ile tasarlanacak ve üretilecek.

Teknik özellikleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tanımlanan harekat konsepti ve görev ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenen ZAHA'ların, taşınacak personel sayısı, balistik ve mayın koruma seviyeleri, karada ve suda sağlanacak performans kriterleri açısından benzerlerinden üstün olması hedefleniyor.