Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç bugünkü köşe yazısında "Aman bizi bırakma Kemal Bey" dedi.

İşte Ardıç'n bugünkü yazısı;



Senin gibi "şenlikli" adamı bir daha nerede bulacağız?

Gerçi sizin mahfillerde komikler kırmakla tükenmez ama...

Partinin başına geçtin diye iskemlenin üstüne çıkıp göbek atan şişman gazetecilere "gönül borcun" var Kemal Bey, bırakıp gidemezsin.

Seni onlar yarattılar.

Hani referandumdan sonra kurultay murultay olursa diyorum...

Böyle bir duyum aldık Kemal Bey, seni devireceklermiş, referandum hezimetini bekliyorlarmış.

Aydın Doğan'a telefon aç sor, partinin başına bu sefer kimi uygun görmüşler? Zafer Mutlu kararını vermiş mi?

Girdiğin her seçimi kaybetmiş adamsın Kemal Bey, ne der sana bir referandumcuk?

"Bütün sorumluluğu üzerime alıyorum" der gene gitmezsin Kemal Bey, buna alıştık.

Gidersen, sonra biz kiminle kafa bulacağız Kemal Bey?

Allah korusun partinin başına sözüne güvenilir, yalpa yapmayan, ağzından çıkan lafı kulağı duyan, sabah ak dediğine akşam kara demeyen, kültürlü, bilgili bir adam gelirse ne yaparız?



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