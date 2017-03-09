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'da operasyonu

  • Giriş Tarihi: 9.3.2017 09:58 Güncelleme Tarihi: 9.3.2017 10:03
ASELSAN'da FETÖ operasyonu
ASELSAN'da FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'da görev yapan 84 kişi hakkında /PDY üyesi olmak suçundan gözaltı kararı verdi. 4 ilde 86 farklı adreste eş zamanlı aramalar yapılıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 'da görev yapan toplam 84 kişi hakkında /PDY Silahlı Terör Örgütü yapılanması içerisinde yer aldıkları iddiası ile silahlı terör örgütü yönetmek veya üyesi olmak suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde 86 farklı adreste eş zamanlı aramalar yapılıyor.

Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu aşamada toplam 84 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.