Avusturya’nın kalbinde ihanet ittifakı

Türk bakanların referandum kampanyalarına AB çapında yasak isteyen Avusturya, tam bir ‘FETÖ sevdalısı’ çıktı. FETÖ’cü hainler, Viyana’daki Harp Akademileri’nde sempozyum düzenledi. FETÖ’cü enstitünün başkanı Gülen hainini “Barışçıl” diye övdü

Avusturya Başbakanı Christian Kern, Türk bakanların 'evet' kampanyalarının Avrupa Birliği (AB) genelinde yasaklanmasını isterken, Fetullah Gülen'in liderliğini yaptığı FETÖ yapılanması, Avusturya Harp Akademisi'nde sempozyum düzenledi. Terörist başı Gülen'in onursal başkanı olduğu Friede Diyalog Enstitüsü ile Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın, Katolik Kilisesi'nin Din ve Barış Enstitüsü partnerliğinde düzenlediği "Ekstremizmi Önlemede Dinin Rolü" başlıklı sempozyumda, Gülen'in mesajları okundu. 27 Şubat'taki sempozyum 5.5 saat sürdü. 17 ülkenin diplomatik temsilcisinin yanı sıra Almanya ve Avusturya dışişleri bakanlıklarının "Dinlerarası Diyalog" ile "Dinlerin Barış Sorumlulukları" ünitelerinin başkanları da katıldı.



FETÖ VE GÜLEN'İ ÖVDÜLER

Sempozyumda Katolik Askeri- Psikopos Dr. Werner Freistetter açılış konuşmasını yaptı. Friede Diyalog Enstitüsü'nün Başkanı, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın da Birleşmiş Milletler Viyana Temsilcisi olan Yasemin Aydın da konuşmasında terörist başı Fetullah Gülen'i övdü. 15 Temmuz darbe girişiminde 250 masum insanın katleden FETÖ'yü ve lideri Gülen'i görmezden gelen Aydın, "İçinde bulunduğumuz zamanda, Sayın Fetullah Gülen gibi İslami otoritelerin buna benzer net söylemleri, barışçıl İslam ile İslam adına yapılan terörü ayırt etmede oldukça önem arz etmektedir" iddiasında bulundu. Sempozyumda Kuzey Irak'tan gelen Prof. Dr. Ardawan Ismael, "Ekstremle Mücadele Konusunda Kürdistan'daki Alimlerin Rolü", FETÖ'ye ait Londra merkezli Hizmet Araştırmaları Merkezi yöneticisi Dr. İsmail Sezgin de "Ekstremize Karşı Bir Yaklaşım Olarak Hizmet: Ekstremizmin Yok Edilmesi" başlıklı sunum gerçekleştirdi. Dr. Sezgin, terör örgütü FETÖ'yü "Hizmet Hareketi" olarak tanımladı.



HAİN ÖRGÜTÜN SÖZCÜSÜ

FETÖ, Friede Diyalog Enstitüsü'nü Avusturya'da propaganda merkezi ve hem de üst düzey siyasilere ulaşma aracı olarak kullanıyor. Faaliyetlerin koordinasyonunu Gülen'in amcasının oğlu Numan Gülen yürütüyor. Öte yandan enstitünün başkanı Aydın'ın, darbe girişiminden bir hafta sonra 22 Temmuz'da Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın İstanbul Üsküdar'daki merkezinde bulunduğu öğrenildi.



BAŞBAKAN KERN ÖFKE KUSMUŞTU

FETÖ'YE kapılarını açan Avusturya Başbakanı Christian Kern, bu sempozyumdan günler sonra 5 Mart'taki açıklamasında Türk siyasetçilerin kampanya etkinliklerinin AB çapında yasaklanmasını istemiş, Almanya gibi birlik üyelerinin tek başlarına Ankara'nın baskısından ancak bu şekilde kurtulabileceğini savunmuştu.