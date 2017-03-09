Babanız gelse de vurun!

Malatya’daki davada savunma önceliği tutuksuz yargılanan erlere verildi: Fatih binbaşı bize ‘içeriye sivil, polis, asker, vatandaş kim gelirse vurun’ dedi

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Yakınca Spor Salonu'nda devam eden davada tutuksuz olarak yargılanan er ve erbaşların anlattıkları, FETÖ'cü subayların o gece ne denli gözlerinin döndüğünü ortaya koydu. 2. Ordu Karargâhı'nda er olarak görev yapan Ömer Faruk Hezer de ifadesinde darbe gecesi kendilerine bomba yüklü bir kamyonun kışlaya saldıracağı bilgisinin verildiğini ileri sürerek, "İbrahim Dede binbaşı bize 'Tel örgülerden asker, polis, sivil halk, hatta babanız olsun kim gelirse gelsin vurun. Dışarıdan ordu komutanımızı almaya geliyorlar, ölsek de komutanımızı vermeyeceğiz şeklinde emir verdi. Sonuçta bize öğretilen emrin sorgulanmayacağıdır. Kışladan içeri bir ZPT'nin girmesiyle birlikte çatışma sesi yükseldi. Ben ZPT'nin önüne doğru bir el ateş ettim. Bize dışarında kim gelirse gelsin ateş edin emri verildiği için ateş ettim" diye konuştu.



'BİNBAŞI BANA ATEŞ ETTİ'

Onbaşı Emre Uçar ise ifadesinde şunları söyledi: "Fatih Kılıç binbaşı bize 'içeriye sivil, polis, asker, vatandaş kim gelirse gelsin ateş edin, vurun kimseyi kışlaya sokmayın' şeklinde emir verdi. Bu emir üzerine 'ağabeyimin polis olduğunu ateş edemeyeceğimi' söyledim. Bunun üzerine ayaklarıma doğru binbaşı iki el ateş etti. Ben de havaya iki el ateş ettim. Çok korkmuştum, kaçmaya çalışmıştım ama kaçamadım."



BAŞBAKANLIK MÜDAHİL OLDU

Başbakanlığın, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti ile bazı eski rütbeli askerlerin de bulunduğu 76 sanıklı davaya müdahil olma talebi mahkeme heyetinde oy birliğiyle kabul edildi.