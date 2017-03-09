Bakan Bozdağ'dan ABD'ye FETÖ uyarısı!

Adalet Bakanı Bozdağ, "ABD yetkilileri, FETÖ'ye karşı gerekli tedbirleri almazsa, 15 sene sonra ABD, Türkiye'nin bugün aldığı tedbirlerden daha ağırını almak zorunda kalacaktır." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle Adalet Bakanlığında bir araya geldi.

Darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e ilişkin bir soru üzerine Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısının, yöneticisinin ve uygulayıcısının Gülen olduğunu ispat eden yeterli delili ABD Adalet Bakanlığına gönderdiklerini belirtti.

"SÜRECİN UZAMASI TÜRK HALKINI RAHATSIZ ETMEKTEDİR"

ABD'nin eski Adalet Bakanı Loretta Lynch ile FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin yaptığı görüşmeyi anımsatan Bozdağ, Türkiye'nin taleplerinin ABD yargı makamlarına gönderilmediğini kaydetti.

Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'deki bütün vatandaşlar, siyasi görüşleri ne olursa olsun, sokağa çıkın, sorun, 'Bu darbeyi kim yaptırdı' diye sorun, tereddütsüz herkes 'Fetullah Gülen yaptı, yaptırdı' diyecektir. Tıpkı 11 Eylül'le ilgili Amerikan halkına sorduğunuzda, '11 Eylül'ü kim yaptı' sorusuna 'Usame Bin Ladin' cevabını herkesin vermesi gibi. Çok net ifade etmek isterim ki ABD halkı ve ABD devleti için Usame Bin Ladin ne anlama geliyorsa, Türk halkı, Türkiye devleti için Fetullah Gülen aynı anlamı taşımaktadır. Burada iade sürecinin uzaması ve Fetullah Gülen'in ABD'de herhangi bir kısıta tabi tutulmadan terör faaliyetlerini devam ettirmesi Türkiye'yi ve Türk halkını son derece rahatsız etmektedir."

Adalet Bakanı Bozdağ, Türkiye'nin, ABD Adalet Bakanlığının Gülen'e ilişkin dosyaları mahkemeye göndermesini talep ettiğini dile getirdi.

Seçim kampanyası döneminde Donald Trump'ın ekibinde olan bazı kişilerin Gülen'le ilgili açıklamaları olduğuna işaret eden Bozdağ, Trump'ın göreve başlamasının olumlu beklentiyi artırdığını vurguladı.

"DAHA AĞIR TEDBİRLER ALMAK ZORUNDA KALABİLİR"&NBSP;

Türkiye'nin aleyhine netice alabilmek için de örgütün para harcadığını ifade eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD yetkili makamları, bu örgütün para hareketlerini, vergi, sigorta işlerini, finans hareketlerini incelediğinde bizim anlattıklarımızın çok çok üstünde bir kara para aklama operasyonuyla karşı karşıya olduğunu, Amerika'dan vergi kaçıran, Amerika aleyhinde olan bir yapıyla karşı karşıya olduğunu fark edecektir. Kısa bir incelemeleri bunu görmeleri için yetecektir diye düşünüyorum. Eğer ABD yetkilileri, dost Türkiye'nin uyarılarını dikkate alıp bu örgüte karşı gerekli tedbirleri almazsa, bunu unutmayın, 15 sene sonra ABD, Türkiye'nin bugün aldığı tedbirlerden daha ağırını almak zorunda kalacaktır. Bir tarafa yazın bunu."

Bir soru üzerine Bozdağ, Türkiye'de salt gazetecilik yaptığı gerekçesiyle tutuklanan ve hüküm giyen kimsenin bulunmadığını söyledi.

"ALGI OPERASYONLARI VAR"

Avrupa'da, ABD'de Türkiye aleyhine propagandalar yapıldığına işaret eden Bozdağ, Türkiye'nin güvenilir, doğru kaynaklardan, somut, objektif veriler üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bozdağ, "Aleyhimize çok ciddi dezenformasyonlar, algı operasyonları var. Şu anda gerçeklerin yerine ikame edilmiş algılarla karşı karşıyayız. Her iddia Türkiye'ye sorulduğunda, biz bunları inceleyip, muhataplarımızla paylaştığımızda onların kanaatleri değişiyor." değerlendirmesini yaptı.