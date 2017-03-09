Başbakan Binali Yıldırım: Kabul edilemez

Başbakan Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile yaptığı ortak açıklamada, "Adada kapsamlı çözüm, sadece müzakere başlıklarından mutabakata varmakla değil müşterek geleceğe yönelik inancın benimsenmesiyle mümkündür. Müzakerelerin zamana yayılması kabul edilemez bir durumdur" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs Müzakereleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Rum Meclisi'nin Enosis'in anılmasına yönelik kararı talihsiz bir karardır" dedi. Başbakan Yıldırım, "Adada kapsamlı çözüm, sadece müzakere başlıklarından mutabakata varmakla değil müşterek geleceğe yönelik inancın benimsenmesiyle mümkündür. Müzakerelerin zamana yayılması kabul edilemez bir durumdur" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım açıklamasında şunları kaydetti:

* Türk tarafının, uluslararası camianın yoktan sebeplerle oyalanması ve müzakerelerin zamana yayılması artık kabul edilemez ve sürdürülemez bir durumdur. Rum tarafının ortaya net bir irade koyma zamanı gelmiştir.

"Unutulmamalıdır ki kapsamlı çözüm, sadece müzakere başlıklarında mutabakata varmakla değil, eşit ortaklık anlayışının özümsenmesi, müşterek geleceğe olan inancın benimsenmesiyle mümkün olacaktır. Irkçı, dışlayıcı tavırlar yerine bu anlayış ve inancın genç nesillere aşılanması bir ihtiyaçtır. Kıbrıs meselesine adil, kalıcı, kapsamlı bir çözüm bulunması yönündeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çabalarını desteklemeye devam edeceğiz.

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