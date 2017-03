Başbakan Yıldırım KKTC'de konuştu

Başbakan Yıldırım, Lefkoşa'da konuşma yaptı

Yıldırım'ın konuşmasının öne çıkan kısımları şöyle:



"Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Sizlere 80 milyonun selamını getirdim. Biz bir oldukça, beraber oldukça, gönül gönüle verdikçe iki ülkenin de evelallah sırtını kimse yere getiremez. Bayrağımızın, sancağımızın anlamı da birdir. Sizlerin karşılaştığınız sıkıntıların çözüme kavuşması, rahat ve huzur içinde yaşam için büyük bir çaba gösteriyoruz"

"KIBRIS TÜRKÜNÜN HAKKINI SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ"

"Kıbrıs'ın geleceği için daima umutlu olduk. Son dönemde Kıbrıs'ta çözümün sağlanması yönünde yaşanan tıkanıklığa rağmen Kıbrıs sorununa adil, kalıcı, kapsamlı bir çözümü hep destekledik. Kıbrıs'ta varılacak çözüm mutlaka ve mutlaka Kıbrıs Türkünün eşit, adil yönetimini sağlayacak, can ve mal güvenliğini garanti altına alacak çözüm olmak zorundadır. Ne olursa olsun çözüm olsun anlayışında değiliz ve bu konuda da Kıbrıs Türkünün hakkını sonuna kadar takip edeceğiz"

"TÜRKİYE'DE NE VARSA, KIBRIS'TA DA O OLACAK"



"Güvenlik kaygılarını gidermeye yönelik teminatın sağlanmasının garantörü, garantisi ana vatan Türkiye'dir. Sizleri her platformda desteklemeye, sorunlarını çözmek için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu mücadeleyi sürdürürken diğer yandan Kuzey Kıbrıs'ın ilerlemesi için ne lazımsa bunları da yapmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimiz için bir ölçümüz var. Türkiye'de ne varsa, Kıbrıs'ta da o olacak"

"KAFALARINDAKİ ENOSİS 60 YILDAN BERİ DEVAM ETMEKTEDİR"



"Hayat şartlarının geliştirilmesine yönelik projeler devam edecektir. İstişaremiz, işbirliğimiz artarak sürecektir. Son müzakerelerde KKTC'nin yapıcı tutumunu bütün dünya görmüştür. Bütün dünya bu yapıcı tutumu hayranlıkla izlemiştir. Vicdan sahibi herkes bu görüşmelerin neden kesildiğini çok iyi biliyor. KKTC'nin de Türkiye'nin de çözüm konusundaki iradesi baştan beri vardı ve tamdır. Türk tarafını azınlık olarak görmeye devam eden taraf Kıbrıs Rum tarafıdır. Kafalarındaki Enosis, 60 yıldan beri devam etmektedir. Eğer çözüm istiyorsanız, Kıbrıs'ta kardeşlik istiyorsanız eşit, adil yönetimi kabul etmeniz lazım. Şimdi niyetiniz ortaya çıkmıştır. Enosis hayali tekrar hortlamış, gerçek niyetiniz bütün dünyaca bilinir hale gelmiştir"

"SORUNLARINIZA ÇÖZÜM ÜRETEN BİR TÜRKİYE VAR"



"Türkiye AK Parti ile son 15 yılda büyük başarılara imza attı. Adeta destan yazdı. Kıbrıs kararını vermiş. Bugün Türkiye'nin dünyanın her yerinde çok büyük itibarı var. Yanınızda güçlü Türkiye Cumhuriyeti var. Sizlerle yakından ilgilenen, sorunlarınıza çözüm üreten bir Türkiye var. Türkiye dev yatırımlarla dünya çapındaki tesislerle dünyanın gıpta ile baktığı bir ülke. Dünyanın en büyük projelerini, dünya krizden krize sürüklenirken birer birer gerçekleştiren ülkenin adı Türkiye'dir. Marmaray, Avrasya Tüneli, Gazi Osman köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hızlı trenler, bölünmüş yollar. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, milleti birleştirdik."

"AVRUPALILARI ALLAH ISLAH ETSİN"



"Avrupalıları Allah ıslah etsin. Hayırcılar korosu var. PKK ne diyor 'Hayır', FETÖ ne diyor 'Hayır', DEAŞ ne diyor, 'Hayır, HDP ne diyor 'Hayır'. Avrupalılar da 'Evet' diyen kardeşlerimize buluşmamıza 'Hayır' diyor. Ne kadar engelleme yaparsanız yapın, ne kadar Avrupa'da kampanyada vatandaşlarla buluşmayı önlemeye çalışırsanız çalışın, şunu bilin ki korkunun ecele faydası yok. Vatandaşlarımız bunu görüyor daha da hırslanıyor. 'Evet'ler sandıkları dolduracak ve 16 Nisan'da en güzel dersi verecekler"



"SİZ GÜÇLÜYSENİZ TÜRKİYE GÜÇLÜ"



"Artık Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye her zamankinden daha güçlü. Milletiyle güçlü, Türkiye sizinle beraber güçlü. Siz güçlüyseniz Türkiye güçlü. Yeni anayasa değişikliğimizde beraber gücümüz artacak ve 16 Nisan halk oylamasıyla demorkasimizi taçlandıracağız. 16 Nisan Türkiye'de bahar bir başka güzel olacak. 'Evet' oyuyla Türkiye'yi daha da ileriye taşıyacağız. Her 'Evet' oyu KKTC'yi daha da güçlü yapacak. 11 yılda 1 Türkiye'yi 3 Türkiye yaptık. Boş durmadık. KKTC'yi de kalkındırdık ve KKTC'de birçok eseri burada yaşayan soydaşlarımıza armağan ettik. KKTC'nin altyapısını güçlendirmek için ve sosyo-ekonomisini daha da büyütmek için her yıl önemli bir kaynağı buraya ayırıyoruz, helal hoş olsun."



"VATAN KAVRAMINI SİZ İYİ BİLİRSİNİZ"



"Şehadet kavramını, vatan kavramını siz iyi bilirsiniz. Bağımsızlığın ne anlama geldiğini KKTC iyi bilir. 15 Temmuz'da KKTC'nin Türkiye'ye verdiği anlamlı destek için KKTC hükümetine ve siz sevgili kardeşlerime minnettarız. Teşekkür ediyoruz. 14 Ağustos 1974'te kalbimiz nasıl Kıbrıs için attıysa, 15 Temmuz 2016'da sizlerin kalbi de Türkiye için attı. Böyle bir günde Lefkoşa'nın, Girne'nin bizimle bir ve beraber olması göğsümüzü kabartmıştır."