Belediye binasına silahlı saldırı!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, belediye başkanının makam odasına tüfekle ateş eden kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, B.Y. (44), yanında bulunan tüfekle belediye binasına girmek istedi.
B.Y, belediye görevlilerinin izin vermemesi üzerine, binanın dışından tüfekle belediye başkanı Bülent Kantarcı'nın makam odasına doğru ateş açtı.
Açılan ateş sonucu, makam odasının camı kırıldı. Olay sırasında, Kantarcı'nın Ankara'da olduğu öğrenildi.
Zabıta ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen B.Y, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
B.Y'nin belediye bünyesinde faaliyet gösteren taşeron firmada vidanjör operatörü olarak çalıştığı, işten çıkarıldığı için saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.