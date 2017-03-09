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Belediye binasına silahlı saldırı!

AA
  • Giriş Tarihi: 9.3.2017 22:17 Güncelleme Tarihi: 9.3.2017 22:18
Belediye binasına silahlı saldırı!
Belediye binasına silahlı saldırı!

'ın ilçesinde, belediye başkanının makam odasına tüfekle ateş eden kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, B.Y. (44), yanında bulunan tüfekle belediye binasına girmek istedi.

B.Y, belediye görevlilerinin izin vermemesi üzerine, binanın dışından tüfekle belediye başkanı 'nın makam odasına doğru ateş açtı.

Açılan ateş sonucu, makam odasının camı kırıldı. Olay sırasında, Kantarcı'nın Ankara'da olduğu öğrenildi.

Zabıta ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen B.Y, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

B.Y'nin belediye bünyesinde faaliyet gösteren taşeron firmada vidanjör operatörü olarak çalıştığı, işten çıkarıldığı için saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.