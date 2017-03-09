Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklamalar - CANLI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "16 Nisan’daki referandum Türkiye için çok önemli. Yeni sistemde temsilde adalet ve eşitliği sağlamak" dedi. Kalın, Merkel'in bugün yaptığı Türkiye açıklamasına istinaden şu açıklamayı yaptı: Evet Merkel haklı bazı konularda görüş ayrılıklarımız var. Örnek olarak terörle mücadele... Her toplantıda gündeme getirdiğimiz PKK'lı teröristlerin Almanya'da cirit atması, bunlara karşı nasıl tedbir almazsınız diye sorduğumuzda cevap alamadık. Asıl üzücü olan budur. Bu tabloya rağmen tedbir alınmaması üzücü olan budur. Üzücü olan, Almanya'nın Türkiye'nin AB üyeliğinin önünü tıkamasıdır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle oldu:

* 16 Nisan'daki referandum Türkiye için çok önemli. Yeni sistemde temsilde adalet ve eşitliği sağlamak. bu sistemin en önemli özelliği ise koalisyon döneminin bitecek olması. Cumhurbaşkanlığı makamı yürütme üzerine yoğunlaşacak. Maddeleri okuduğunuz zaman ki bazı siyasetçilerin bunları okumadığını görüyoruz, güçlü bir denge mekanizması görülüyor. Cumhurbaşkanı'nın keyfi şekilde meclisi feshetme yetkisi yok. Cumhurbaşkanımız referandum sürecinde vatandaşıyla buluşmaya, illeri gezmeye devam edecek.

* Gündemimizdeki bir diğer başlık Avrupa'daki bazı ülkelerin, siyasilerimizi engellemeye yönelik tedbirleri var. Avrupa'da bazı ülkeler adeta Türkiye'de referandumda hayır çıkmasın diye uğraşıyorlar. Bu tür engellemelerle bizim Avrupa'daki vatandaşımızla olan gönül bağımızı kopartabilirsiniz. Kınanması gereken ırkçı, sağcı, Müslüman karşıtlarının Avrupa'nın siyasetini belirlemeye çalıştığını görüyoruz. Burada bazı siyasilerin açıklamalarını görüyoruz. Zira Türkiye karşıtı birçok örgüte destek veren ülkelerin referandum münasebetiyle Türkiye'deki siyaseti bize taşımayın açıklamaları oldukça düşündürücü. Avrupa samimiyse Türkiye'nin yanında durur ve terör örgütlerinin faaliyetlerine izin vermezler. Türkiye karşıtı terörizme devam edeceğiz mesajlarını defalarca gördük. Bunları engellemeyenlerin bugün Türk siyasilerini engellemeye çalışmaları oldukça düşündürücü.

* Sayın Cumhurbaşkanımız normalleşme sürecinde İsrail ile bu konuyu (ezan kısıtlaması) konuşmuştu. Bunun sadece Filistinlilerle ilgili olmadığını bütün müslümanları ilgilendirdiğini ifade etmiştir. Umarız bu konuda sağ duyulu adım atarlar ve bu uygulamayı gündemlerinden kaldırırlar.

SORU - CEVAP

MERKEL'İN TÜRKİYE AÇIKLAMALARI

Asıl üzücü olan Avrupa'nın bugün içinde bulunduğu tablodur. Almanya'ya yapılacak ziyaretlerin engellenmesi trajikomik bir tablodur. Referandumda hayır kampanyası yürütenlere kapılarını (terör örgütleri dahil) açanlar evet tarafını engellemeye çalışmaları.. asıl üzücü olan budur. Evet Merkel haklı bazı konularda görüş ayrılıklarımız var. Örnek olarak terörle mücadele... Her toplantıda gündeme getirdiğimiz PKK'lı teröristlerin Almanya'da cirit atması, bunlara karşı nasıl tedbir almazsınız diye sorduğumuzda cevap alamadık. Asıl üzücü olan budur. Bu tabloya rağmen tedbir alınmaması üzücü olan budur. Üzücü olan, Almanya'nın Türkiye'nin AB üyeliğinin önünü tıkamasıdır.

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