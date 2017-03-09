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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

  • Giriş Tarihi: 9.3.2017 13:05 Güncelleme Tarihi: 9.3.2017 13:20
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

ile son dönemde yaşananlara ilişkin Bakan Çavuşoğlu, "30 toplantı yapmak için liste verdik. Almanya bu sorunu ortadan kaldırmalı. Biz Alman hükümetine Nazisiniz demedik. Uygulama o dönemi hatırlatıyor" şeklinde konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Hollanda'daki etkinlik için mevkidaşıyla görüşeceklerini belirterek, "Rica ederse seçim sonrası gel diye, adam gibi rica ederse, seçim sonrası cuma ya da cumartesi gidebiliriz. 'Her şart bizim için zor derse' bu cumartesi giderim." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'daki medya temsilcileri ve köşe yazarları ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmede Bakan Çavuşoğlu, gündeme ilişkin medya temsilcileri ve köşe yazarlarına bilgilendirmede bulundu.

ile son dönemde yaşananlara ilişkin Bakan Çavuşoğlu, "30 toplantı yapmak için liste verdik. Almanya bu sorunu ortadan kaldırmalı. Biz Alman hükümetine Nazisiniz demedik. Uygulama o dönemi hatırlatıyor" şeklinde konuştu.

HOLLANDA ZİYARETİ UYARISI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'daki etkinlik için mevkidaşıyla görüşeceklerini belirterek, "Rica ederse seçim sonrası gel diye, adam gibi rica ederse, seçim sonrası cuma ya da cumartesi gidebiliriz. 'Her şart bizim için zor derse' bu cumartesi giderim." dedi.

"YPG'Yİ VURACAĞIMIZI NET BİR ŞEKİLDE İFADE ETTİK"

Türkiye'nin hedefinin El Bab'dan sonra öncelikle Münbiç olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Münbiç'e gittiğimiz zaman karşılaşırsak YPG'yi vuracağımızı daha önce net bir şekilde ifade ettik" diye konuştu.

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