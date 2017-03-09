Ezanı yasaklayan taslağı yırttı

Arap milletvekili Ayman Odeh, İsrail meclisinde ilk oylamada kabul edilen ve ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasına yasak getiren kanun tasarısını protesto ederek yırttı.

Arap milletvekili Ayman Odeh, İsrail meclisinde (Knesset) ilk oylamada kabul edilen ve ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasına yasak getiren kanun tasarısını protesto ederek yırttı. Odeh, protestosunun ardından meclis salonundan çıkarıldı.

8 Mart Çarşamba günü ilk oylaması gerçekleştirilen tasarı yasalaşması için iki ayrı oturumda daha onaylanması gerekiyor. Tasarı, ezanın gece 23.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında hoparlörle okunmasına yasak getiriyor. İlk oylamada 55 milletvekili "evet" oyu kullanırken, 48 milletvekili tasarıya karşı oy verdi. (Al Jazeera)

"EZAN YASAĞI MÜSLÜMANLARIN VARLIĞINI YOK SAYMAKTIR"

İSRAİL EZAN YASAĞINI RESMEN ONAYLADI