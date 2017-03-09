FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için flaş hamle!

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'den iadesi için Adalet Bakanlığı aracılığıyla talepte bulunulmasına karar verdi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesi için Adalet Bakanlığı aracılığıyla talepte bulunulmasına karar verildi.

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GÜLEN'İN İADESİ İÇİN BAKANLIĞA TALEP