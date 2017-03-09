Flaş haber! 19 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır’ın Lice ve Bingöl’ün Genç ilçeleri kırsalında devam eden operasyonlarda 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bombalı saldırılarda kullanılmak üzere çalıntı bir araç ve motosikletin ele geçirildiği öğrenildi. Böylece 4 gündür devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının ise 19 oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır'ın Lice ve Bingöl'ün Genç ilçeleri kırsalında devam eden operasyonlarda 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bombalı saldırılarda kullanılmak üzere çalıntı bir araç ve motosikletin ele geçirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, 7'nci Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Diyarbakır'ın Lice ilçesi ve 8'inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında devam eden terörle mücadele operasyonunda 9 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının ise 19 olduğu belirtildi.

Operasyon kapsamında icra edilen arama-tarama faaliyetleri sonucunda bir adet M-16 piyade tüfeği, 4 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, bir adet tabanca, 37 adet muhtelif şarjör, 835 adet muhtelif çapta fişek, bir adet ses kayıt cihazı, bir adet sırt telsizi, 2 adet keskin nişancı dürbünü ve muhtelif sayıda tıbbi malzeme ele geçirildiği kaydedildi.

Diğer yandan, bombalı saldırılarda kullanılmak üzere çalıntı bir araç ve bir motosikletin ele geçirildiği, tespit edilen bir adet el yapımı patlayıcının ise imha edildiği ifade edildi.